В США закрыли школу, где снимали «Твин Пикс» – за 29 лет в ней почти ничего не изменилось

В штате Вашингтон в США закрылась школа, в которой проходили съемки сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Ее собираются снести 5 июля.

Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на портал «Dazed».

Поклонники сериала публикуют в соцсетях фотографии школы. Ее интерьеры практически не изменились за 29 лет, которые прошли с момента съемок. Красные зигзаги на стенах школы стали одним из символов «Твин Пикса».

Первый сезон сериала вышел в 1990 году. Его сюжет рассказывает о расследовании убийства старшеклассницы Лоры Палмер спецагентом ФБР Дейлом Купером. «Твин Пикс» считается одним из самых популярных телесериалов в истории. Журнал Time включил его в число «Лучших ТВ-шоу всех времен».

Напомним, что успех сериала «Чернобыль» привел к увеличению потока туристов в Зону отчуждения.