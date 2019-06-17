В Николаевский СИЗО арестантам пытались передать 500 гривен в банке с варьенем

В государственном учреждении «Николаевский следственный изолятор» пресекли попытку передать арестантам денежные средства.

Об этом говорится на странице изолятора в Facebook.

Младшие инспекторы отдела режима и охраны пресекли передачу запрещенных предметов заключенным, поступающих через посылки и бандероли.

При осмотре посылок было обнаружено и изъято два мобильных телефона, денежную купюру номиналом 100 гривен в пачке с сигаретами и десять денежных купюр номиналом 50 гривен в банке с вареньем.

По данным фактам составлены административные протоколы в соответствии с требованиями статьи 188 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как известно, на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.

Также напомним, что Роман Цыбуля в Николаевском окружном административный суде пытался оспорить свое увольнение, но 7 ноября 2018 года суд отказался удовлетворять его иск. После этого он подал апелляцию на это решение и снова получил отказ.

Позже стало известно, что Романа Цыбулю уволили с должности начальника Николаевского следственного изолятора на основании результатов двух служебных проверок, которые показывают систематичность нарушения режима, что проявлялось в угрозах и насилии относительно сотрудников СИЗО, а также наличии запрещенных предметов и веществ среди подстражных.