Девочка из Николаева успешно прошла «слепые прослушивания» на телешоу «Голос» – к ней развернулись все тренеры

Десятилетняя девочка из Николаева Надя Довбуш своим звонким голосом развернула сразу три тренерских кресла и прошла в следующий этап вокального проекта «Голос.Діти».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В этом году конкурс для юных вокалистов отличается особой сложностью и профессионализмом. Об этом на концерте в Николаеве заявила тренер проекта Надя Дорофеева. Так, слепые прослушивания оказались путевкой в мир телекамер, известности и вокальных сражений уже для второго участника из Николаевщины.

Надя Довбуш из микрорайона Большая Корениха успешно выступила на завершающем эфире слепых прослушиваний талант-шоу пятого сезона. Для этого выступления Надя выбрала песню Дэвида Гетта «When love takes over». Юная исполнительница уже не первый раз пробует свои силы в украинском талант-шоу. На этот раз звездным тренером она выбрала победительницу Евровидения-2016 Джамалу и пошла к ней в команду.

- Ты - то сокровище, которое я искала, - призналась Джамала.

Девочка занимается с двух лет, поет всегда и везде, даже своей собаке. Надя уже успешно прошла слепые прослушивания «Голос.Діти-3», но в команде Тины Кароль выбыла на втором этапе – в баттлах.

Напомним, что в пятый сезон «Голос.Діти» уже прошел николаевец Давид Красилюк, который попал в команду «Время и Стекло».