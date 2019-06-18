Перебрасывают ответственность друг на друга, - николаевец возмутился, что коммунальщики не решили проблему с канализацией

В Николаеве жилец дома №18 по улице Чайковского пожаловался, что коммунальщики не могут решить проблему с канализацией, которая затапливает подвал.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

По его словам, в здании постоянно забивается выпуск общедомовой канализации, ведущий в городскую систему, и подвал начинает наполняться водой. Вода поднимается в подъезд и затапливает первый этаж, вытекает из двери подъезда.

«Несколько лет назад мы поставили теплосчетчик и при очередном затоплении вода залила электронику счетчика, дом за свои деньги провел ремонт (собирали около 10 тысяч гривен). Компания, отвечающая за счетчик, настояла, что это не гарантийный случай. Мы делали много обращений в департамент ЖКХ, «Николаевводоканал», «Місто для людей Миколаїв». Все они перебрасывают ответственность друг на друга, опираясь на то, что проблема происходит «на границе» ответственности этих служб, в переходе домовой канализации в городскую».

«Недавно опять произошло затопление, более 10 часов вода наполняла подвал, пока аварийка и «Місто для людей» выясняли, кто должен пробить засор. На этот раз ситуацию временно решили с третьей заявки в «Місто для людей», они сами вызывали аварийную службу водоканала, поскольку по нашим вызовам она не приезжала, и оператор перекладывал ответственность на управляющую компанию», - отмечает николаевец.

Он пишет, что принятые коммунальщиками меры – это временное решение ситуации, и подобная авария происходит раз в несколько месяцев.

«Пожилые пенсионеры, жители первого этажа живут в ужасных условиях и не в состоянии ничего сделать», - добавляет мужчина.

Напомним, что ранее в Николаеве жильцы дома два года просили коммунальщиков обрезать аварийный тополь.