В Чернигове во время реконструкции тротуара обнаружили захоронения 11-12 веков

В центре Чернигова во время реконструкции тротуара археологи обнаружили древние захоронения.

Об этом на своей странице в Facebook написал археолог Игорь Игнатенко.

Археологические исследования проводились на проспекте Победы. Как пишет Игнатенко, они собрали многих ценителей старины.

«Такой ажиотаж был вызван несколькими факторами: отсутствие ограждения, человеческие кости и близость к центральному рынку. Раскопанное захоронение относится где-то к 12 в. Возле него обнаружены следы забора и зданий того же периода. На фото донышко остродонного бокала, найденного во время зачистки и реконструкция его внешнего вида по лучше сохраненным аналогиям», – рассказал археолог.

Он также уточнил, что при укладке нового тротуара рабочие не буду в этом месте рыть более глубокий котлован, соответственно, все археологические объекты, которые так и не раскопали, останутся в земле.

«Ими (археологами, - прим.) были проведены исследования в ограниченном масштабе, полученные данные о планировании этого района во времена Киевской Руси», – рассказал археолог.

«Полевые работы были проведены чуть более чем за 2 дня, поэтому они не задержали строителей, занимающихся благоустройством города. Во время раскопок в последний день, из котлована одного из древних сооружений, засыпанного темным грунтом насыщенным древесным углем, археологи получили обломки стеклянных браслетов, бусинку и много кусков горшков 13 в., Подобных тем, которыми пользовались перед самой татаро-монгольским нашествием», - пишет Игнатенко.

«На фото интересная находка - обломок сопла от мехов, возможно неподалеку была кузница? Хотя мехи могли использовать и котляры, мастерскую которого раскопали при строительстве Макдональдса, или ювелир - его мастерская раскопана под на месте налоговой», – отметил он.

Напомним, что 3 июня, в Николаеве на Соборной площади начали устанавливать строительные вагончики. А к вечеру строители начали демонтировать бордюры.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, 4 июня работы приостановили, так как на строительном объекте не была обеспечена полная безопасность. В свою очередь, директор ДЖКХ Николаева Сергей Коренев заявил, что забор вокруг Соборной площади поставят за пару дней, а подрядчик пообещал не работать ночью.

В частности, активисты напомнили, что на этом месте находиться фундамент старого магистрата. По словам главного архитектора Андрея Цымбала на место вызовут археологов, чтобы те исследовали находку и рассказали, в каком она состоянии.

В итоге, полиция по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина открыла уголовное производство из-за работ по реконструкции Соборной площади. Уголовное производство открыли по факту незаконного проведения поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия, совершенный служебным лицом с использованием своего положения. В своем заявлении Тимошин мотивировал позицию тем, что 25 января начальник отдела охраны культурного наследия горсовета Бондаренко официально предупреждала главного архитектора Цымбала и директора департамента ЖКХ Коренева о возможном наличии под площадью археологического памятника «Поселение Бульвар» IV-III веков до нашей эры.