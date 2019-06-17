Одним из лидеров сборной Украины, выигравшей молодежный чемпионат мира, является уроженец Николаевщины

Денис Попов – один из лидеров молодежной сборной Украины по футболу, которая победила на чемпионате мира U-20 – родился в 1999 году в селе Мигия Первомайского района Николаевщины.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Николаевские новости».

Попов вырос в забивного центрального защитника, а первые спортивные шаги делал в родном селе, увлекался и другими видами спорта, в частности – волейболом. Затем некоторое время тренировался в ДЮСШ города Первомайска. И вскоре отец отвез Дениса в Киев, в спортклуб имени И. Поддубного (РВУФК). С 2015 года Попов тренировался в футбольной академии «Динамо» (Киев), выступал за молодежные команды и дублирующий состав. Наконец, 13 апреля 2019 года в Мариуполе состоялся дебют Дениса Попова в первой команде «Динамо».

На чемпионате мира только удаление в полуфинале с Италией (после спорной второй желтой карточки) помешало Попову сыграть в решающем поединке с южнокорейцами.