«Извините, это трэш», - Зеленский об устаревшем Жилищном кодексе

Президент Украины Владимир Зеленский процитировал Жилищный кодекс и назвал документ «трэшем».

Это произошло на встрече главы государства с бизнесом 20 июня, сообщает телеканал «112 Украина».

- Также безнадежно устарел Кодекс законов о труде. Я хочу процитировать вам еще один Кодекс, он начинается такими словами: «В результате победы Великой октябрьской социалистической революции... воплощая в жизнь ленинские идеи... Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства». Как вам? - спросил глава государства.

Он выразил удивление тем, что этот документ до сих пор регулирует жилищные отношения в Украине.

- Извините, это трэш. И это должно уйти в историю. Я верю в украинца и в его способность свободно принимать правильные современные решения. Поэтому декоммунизация регулирования и либерализация экономики будут нашим приоритетом эти 5 лет, - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что в Украине действует закон № 5464-X с официальным названием «Жилищный Кодекс Украинской ССР». В 1983 году его приняла Верховная Рада УССР. С тех пор в документ вносились изменения 30 раз. Кодекс Украины о труде №322-08 Верховная Рада УССР приняла в 1971 году. В документ вносили изменения 90 раз.

Напомним, что ранее Президент отменил старый указ о проблесковых маячках, но они останутся на автомобилях специальных и экстренных служб.