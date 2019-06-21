Ранним утром полиция разогнала митингующих в Грузии – оппозиция зовет людей на протест вечером

Утром 21 июня после столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль и задержания нескольких десятков демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции протеста, которая началась на проспекте Руставели в Тбилиси.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Как известно, вечером 20 июня в Грузии начались массовые акции протеста против России. Их вызвало то, что депутат российской Думы, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской Ассамблеи Православия в парламенте Грузии с места его председателя.

До этого демонстранты находились на нескольких улицах, сконцентрированных в центре столицы, в частности, на проспекте Меликишвили, проспекте Костава, Варазисхеви и прилегающих улицах. На данный момент автомобильное движение восстановлено на всех улицах.

Ранее утром участники акции протеста вновь предприняли попытку вернуться на проспект Руставели. Сотрудники полиции встретили их у здания Тбилисской филармонии, и не дали им продолжить путь.

На рассвете после нескольких часов столкновений между демонстрантами и полицейскими правоохранители завершили операцию по разгону акции протеста, начавшейся перед зданием парламента на проспекте Руставели накануне вечером.

В то же время лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе анонсировал сбор людей 21 июня в 19:00 на проспекте Руставели.

«Мы снова соберемся на проспекте Руставели в 19:00. Нам нужно будет согласовать план действий», - сказал он.