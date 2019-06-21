Выпускники школ, не сдавшие ВНО, могут стать студентами

ВНО по украинскому языку не сдали 53613 человек, то есть 15,8 % выпускников школ Украины, еще около 17,5 % не сдали остальные предметы, необходимые для поступления в вуз.
Таким образом, практически четвертая часть выпускников школ, – те, кто не сдал ВНО, не пришел на ВНО, не зарегистрировался на ВНО, – как считают многие из них, потеряли возможность начать путь к высшему образованию в этом году.
Справедливо ли это?
Почему Япония вводит всеобщее высшее образование, а Украина ограничивает в этом праве даже тех, кто готов обучаться за свой счет, выталкивая таких детей в зарубежные вузы?
Почему многие ребята, из не сдавших в свое время ВНО, оказываются, в последствии, известными бизнесменами, лучшими стартаперами Украины, людьми, достигшими высокого успеха в жизни, но часто, уже за рубежом своей страны?
Путь человека в развитии, особенно в молодом возрасте, прерывать недопустимо! Чем моложе наш мозг, тем более он креативен и обучаем, тем большего успеха, развиваясь, может достичь личность.
Сегодня можно много говорить о справедливости ситуации ВНО. Но, учитывая трагические события, происшедшие в стране в последние дни, – мы надеемся донести до максимального количества ребят, – не сдавших ВНО или не добравших необходимое число баллов, что существует комфортная модель поступления в вузы Украины еще в этом году, – сообщили редакции в пресс-центре университета им. П. Орлика.
Каким образом этого можно достичь?
Всем известно, что в Украине существует ступенчатая система получения высшего образования. А это значит, что сегодня, поступив в университетский Центр рабочих профессий на какую-либо из перечисленных специальностей (родственных вузовским):
– младшая медицинская сестра по уходу за больными,
– лаборант химико-бактериологического анализа,
– кассир (на предприятии, в учреждении, организации),
– деловод,
– стюард,
– паспортист,
уже в ноябре 2019 года молодой человек, как обладатель диплома квалифицированного работника, может поступить в вузовский колледж и стать студентом специальностей:
– Фармация, промышленная фармация
– Право
– Компьютерная инженерия
– Журналистика
– Гостинично-ресторанное дело
– Геодезия и землеустройство
– Финансы, банковское дело и страхование
– Учет и налогообложение
– Маркетинг
– Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
– Медсестринство.
Иными словами, успеть в последний вагон поступлений. Так как с 2020 года набор на уровень «младший специалист» уже отсутствует.
Для более комфортного учебного процесса, для выпускников, начинающих путь в высшее образование с рабочей профессии, в университете им. Пилипа Орлика внедрена модель, позволяющая таким ребятам, наряду с освоением рабочей профессии, посещать все лекции, проводимые для студентов уровня «младший специалист» избранной специальности.
ВАЖНО:
- Не сдача ВНО не трагедия, а выбор своего пути в образовании.
- Диплом квалицированного работника позволяет уже в ноябре стать студентом университетского колледжа (но только в 2019 году), а затем продолжить обучение с ІІІ курса бакалаврата.
- Диплом квалифицированного работника, а затем и младшего специалиста позволяет не только учиться на следующем уровне, но и сочетать учебу с работой по специальности.
- Существующая в университете дуальная модель образования, позволяет студентам не только учиться, но и зарабатывать достойные средства, стажируясь по специальности в разных странах мира.
- 5. До 01.07.2019 любой абитуриент может забронировать себе право поступить и обучаться в 2019 году по ценам 2018.
Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: г. Николаев, ул. Котельная, 2, или по телефону (0512) 55-07-36, (050) 394-72-87, (0512) 59-30-01.