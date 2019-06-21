В «Николаевпасстрансе» назвали три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки

В Николаеве приобретенные в лизинг автобусы «МАЗ» хотят выпустить на три маршрута, но у коммунального предприятия «Николаевпасстранс» все еще нет лицензии на пассажирские перевозки.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли горсовета в пятницу, 21 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На данный момент предлагается, что новые пассажирские автобусы будут обслуживать следующие маршруты: № 51 (микрорайон Терновка - железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский») – 8 автобусов, №91 (стадион «Эвис» - кладбище) – 10 автобусов, №81 (микрорайон Намыв - микрорайон Ракетное Урочище) – 3 единицы транспорта.

Два автобуса будут находиться в запасе.

В частности, член исполкома Владимир Тимошин предложил на два месяца сделать тестовый режим для автобусов, за это время бы рассчитали пассажиропоток и выяснили целесообразный тариф. И потом бы вынесли решение об утверждении тарифа на исполком, где бы обосновали его. Члены комиссии Владимир Евтушенко и Сергей Шульгач согласны были согласовать этот вопрос, однако Сергей Исаков не хотел его согласовывать, пока ему не представят все документы. В итоге было принято решение, провести заседание комиссии по этому вопросу в понедельник, 24 июня, чтобы все члены комиссии могли ознакомиться с вопросом. Также соответствующие документы должны направить и членам исполкома, чтобы те согласовали тестовый режим для автобусов на два месяца.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.

В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.

После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.

При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.