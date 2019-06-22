Ученые полагают, что треть женщин ходит на свидания только ради бесплатного ужина

Треть женщин ходит на свидания не из-за романтических чувств, а ради бесплатного обеда или ужина.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале SPPS, сообщает «Лига».

Социологи опросили 1600 женщин и узнали, что 23-33% из них хотя бы раз ходили на свидание, чтобы бесплатно покушать, и считают это приемлемым. В исследовании отмечают, что такое поведение проявляется «у женщин с традиционным представлением о гендерных ролях». Также они могут иметь низкий уровень эмпатии.

Социологи не считают, что так склонны поступать только женщины, и планируют провести аналогичный опрос среди мужчин.

Напомним, что ранее в Николаеве девушка обокрала 72-летнего «секс-туриста» из Швейцарии.