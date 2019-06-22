Как в фильме ужасов, - американские модераторы постов в Facebook жалуются на ужасные условия работы

В США сотрудникам офисов, которые отвечают за модерирование постов в Facebook, приходится трудиться в тяжелых условиях и в постоянном стрессе.

Об этом сообщает «Медуза».

В феврале 2019 года журналист The Verge Кейси Ньютон рассказал о работе офиса модераторов фейсбука в Финиксе, штат Аризона. Как он выяснил, эти сотрудники, нанятые компанией-подрядчиком Cognizant, испытывают проблемы с психическим здоровьем из-за просмотра контента с насилием и проявлениями ненависти, постоянно находятся под угрозой увольнения и получают маленькую зарплату.

После выхода текста журналисту стали писать модераторы фейсбука со всего мира, жалуясь на похожие проблемы; самыми многочисленными оказались сообщения от сотрудников другого офиса Cognizant – в Тампе, штат Флорида. Этот офис имеет худшие показатели в Северной Америке, достигая лишь 92% точности модерации при требуемых Facebook 98%. Сотрудники рассказали Ньютону, что ситуация на их рабочем месте еще хуже, чем у коллег в Финиксе – и некоторые из них даже согласились назвать свои настоящие имена, нарушив соглашение о неразглашении данных.

9 марта 2018 года в офисе Cognizant в Тампе умер 42-летний сотрудник Кит Атли – бывший лейтенант береговой охраны и отец двоих детей. У него случился сердечный приступ на рабочем месте; некоторые коллеги безуспешно попытались оказать ему помощь, однако в офисе не нашлось дефибриллятора, а скорой потребовалось время, чтобы найти здание. Некоторые руководители попытались скрыть случившееся от подчиненных, уверяя их, что с Атли «все в порядке» - хотя его смерть зафиксировали сразу по приезду в больницу. По словам коллег, Атли испытывал сильный стресс из-за работы и боялся увольнения. В Cognizant заявили, что данных о связи болезни Атли с работой нет.

Несколько сотрудников Cognizant рассказали, что на собеседовании их ввели в заблуждение по поводу их будущих обязанностей. Одному из них, уволенному в 2018 году Шону Спиглу, обещали должность аналитика, который будет помогать компаниям работать с их страницами в фейсбуке – и, возможно, немного заниматься модерацией. Лишь на работе Спигл узнал, что ему придется все рабочее время просматривать контент с насилием и ненавистью. Ранее у него были депрессия и проблемы с тревожностью, однако при найме его об этом не спросили.

Первое видео, которое Спигл просмотрел в Cognizant, запечатлело убийство игуаны подростками. По правилам соцсети его не нужно было удалять, так как с его помощью полиция могла бы найти преступников. Однако, по словам сотрудника, этого явно не произошло, и ролик попадался ему снова и снова. Через полгода работы, по которой ему приходилось смотреть на издевательства над животными, убийства и детскую порнографию, у Спигла начались проблемы со сном; чтобы справиться со стрессом, он стал постоянно покупать в автоматах печенье и быстро набрал вес.

Когда летом 2018 года по фейсбуку стало расходиться фальшивое видео, якобы изображавшее вырезание органов у детей, модераторы, по словам Спигла, не могли совладать с собой.

- Люди плакали, срывались, их тошнило. Это было как в хоррорах, - рассказывает он.

Сотрудник, заменявший рабочего психолога, сказал, что не знает, как им помочь; иногда менеджер давал Спиглу конструктор лего для снятия стресса, но это не помогало. В октябре Спингла уволили, а через несколько месяцев психиатр диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Как пишет The Verge, сотрудника Cognizant могут уволить без объяснения причин. С другой стороны, при найме сотрудников проверяют недостаточно – в какой-то момент Cognizant взяла на работу модератором человека, который был осужден за мошенничество с акциями Facebook. Наконец, некий сотрудник, заявивший в рабочем чате о намерении устроить на рабочем месте стрельбу, был уволен только после второй такой угрозы.

В результате рабочая атмосфера, по словам многих сотрудников, похожа на старшие классы школы: люди постоянно устраивают перепалки, заводят романы и курят марихуану. Кроме того, сотрудники жалуются на харассмент, воровство и плохую гигиену – рабочий день в Cognizant разделен на пять смен, и люди постоянно находят на своих рабочих местах чужие сопли, волосы и ногти. Поскольку работникам во Флориде, как пишет The Verge, не положен больничный, а превышение числа пропусков чревато увольнением, сотрудники Cognizant нередко приходят на работу больными. По словам одной из сотрудниц, однажды, когда она превысила число походов в туалет, менеджер дал ей ведро на случай, если ее стошнит – и она им воспользовалась. Убираются в офисе, по словам собеседников журналиста, перед приездом кого-нибудь из Facebook или журналистов (это произошло и перед появлением Ньютона).

Вице-президент Facebook Арун Чандра, который отвечает за работу со сторонними модераторами, заявил Кейси Ньютону о планах пересмотреть принципы оценки подрядчиков, включив в них показатель благополучия сотрудников. В компании также намерены проверять потенциальных модераторов на психологическую готовность к работе (хотя этому может препятствовать законодательство), а также тренировать их стрессоустойчивость и автоматически редактировать контент с насилием, снижая наносимый ущерб их психическому здоровью.

Напомним, ранее исследования показали, что у каждого восьмого украинского подростка есть зависимость от соцсетей.