В Испании археологи проводили раскопки в «средневековом» квартале и нашли древнеримский саркофаг

В Испании археологи нашли в Гранаде древнеримский свинцовый саркофаг II–III века нашей эры.

Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на газету «El Pais».

Находка оказалась неожиданной, так как исследователи проводили раскопки в средневековом квартале. В 500 году до нашей эры на месте Гранады находилось финикийское поселение Илиберра. Римляне завоевали южную часть Иберийского полуострова в ходе Второй Пунической войны (218-201 годы до нашей эры), после чего основали на завоеванных территориях провинции: Испания Ближняя (Hispania Citerior) со столицей в Таррако (ныне Таррагона) и Испания Дальняя (Hispania Ulterior) со столицей в Кордове. В последнюю вошло и бывшее финикийское поселение. В VII веке город попал под власть висготов, а в 711 году его завоевали арабы. В начале XI века Ильбира, как ее называли арабы, стала столицей берберской династии Зиридов. Позднее власть в городе сменялась еще дважды, но всякий раз он оставался столицей. В XIV веке, в правление династии Насридов, в городе было построено здание склада для генуэзских купцов. Завоевавшие город в 1492 году христиане превратили его в тюрьму, которая просуществовала более четырех веков. Наконец, в 1938 году здание снесли и на его месте построили современное здание.

Недавно археологи начали проводить в здании охранные раскопки. Исследователи рассчитывали найти следы живших здесь христиан или арабов, и они действительно нашли несколько незначительных артефактов. Но главной находкой оказался древнеримский свинцовый саркофаг II-III века нашей эры. Находка стала неожиданной, так как римское поселение находилось на близлежащем холме, где сейчас находится арабская крепость Альгамбра. А сегодняшний центр города оставался сельской местностью. Саркофаг весил 300-350 килограммов; он был 1,97 метра в длину и 40 сантиметров в высоту. По словам руководителя раскопок Анхеля Родригеса артефакт, вероятно, принадлежал зажиточному человеку. В это время саркофаги встречались редко и стоили дорого. К тому же их делали только в столице провинции, Кордове, которая находится в 200 километрах от Гранады.

Сейчас саркофаг находится в Археологическом музее Гранады и через несколько недель исследователи собираются его вскрыть. Несмотря на то, что он принадлежал богатым людям, не обязательно, что в нем окажутся ювелирные украшения. Однако археологи рассчитывают найти в погребении личные вещи и одежду, которые могут много рассказать о том, как проводилось погребение.

Напомним, что ранее в Чернигове во время реконструкции тротуара обнаружили захоронения 11-12 веков.