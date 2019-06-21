Министра образования не пустили в львовскую школу, в которой она работала учителем – мэр города уже принёс свои извинения

Министра образования и науки Украину Лилию Гриневич не пустили в школу, в которой она работала учителем биологии.

Она сообщила об этом на своей странице Facebook.

Лилия Гриневич раньше работала учителем биологии в школе №7 во Львове. По её словам, она хотела встретиться там с тренерами Новой украинской школы, чтобы проверить как выполняется внедрение реформы, однако ей помешала чиновница из управления образования города. Она потребовала у Гриневич написать письмо c разрешением от городского главы.

«Особенно неприятно, что это та школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя, учитывая логистику визита, это будет неудобно», - отметила министр.

Городской совет Львова в официальном сообщении опроверг получение какой-либо информации касаемо встречи министра образования и науки со школой.

«Никакой информации о встрече министра образования и науки Украины с учителями не поступало. Зато, состоялась коммуникация директора департамента образования ЛОГА с руководителем учебного заведения, шла речь об определенной политической агитации, поскольку на встрече должен был присутствовать один из кандидатов в депутаты. Мы считаем недопустимо проводить политическую агитацию в учебных заведениях города. Относительно посещения школы - радушно приглашаем в любое учебное заведение города, нам есть чем поделиться», - сообщили в городском управлении образования Львовского горсовета.

Министр образования опровергла заявление о политической агитации, назвав его «смешным» и предложив посмотреть на её встречи с тренерами воочию, чтобы не делать поспешных выводов.

После этой ситуации Лилии Гриневич позвонил городской глава Львова Андрей Садовой и заявил, что позиция указанная в сообщении не соответствует его позиции, и что будет проведено служебное расследование.

«Инцидент с Министром образования Лилией Гриневич исчерпан. Поговорили и разобрались, в чем было недоразумение. Работники управления образования имеют четкое указание об ограничении агитации в школах (этого требует и закон), а потому именно так отреагировали на запрос из областной государственной администрации о встрече в школе с учителями руководительницы Министерства образования, которая одновременно является с кандидатом по списку одной из партий. Подошли к вопросу слишком формально, я бы сказал.

Госпожа Лилия Гриневич , еще раз сорри. Всегда рады Вам во Львове!» - отметил городской глава.

Напомним, в Минобразования рассказали, кого в приоритете будут набирать на бюджет в медицинские и педагогические вузы.