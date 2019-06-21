На Львовщине женщина организовала собственное похищение – так она хотела убедить мужа съехать от свекрови

37-летняя женщина организовала собственное похищение. Этим поступком она хотела заставить своего мужа сменить место жительства, чтобы съехать от свекрови.

Об этом сообщили изданию «УНИАН» в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

19 июня в полицию обратилась жительница района, которая сообщила что ей позвонили неизвестные с сообщением о том, что они похитили её невестку и угрозами совершить над ней физическую расправу. Похитители не выдвинули никаких требований и даже сообщили, где может находиться похищенная.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили связанную «потерпевшую» в зарослях вблизи села, в котором она проживает. Женщина рассказала, что трое неизвестных ей мужчин затащили её в автомобиль и, угрожая расправой, связали руки скотчем. Позже они выбросили её на окраине села и уехали.

Впоследствии правоохранители выяснили, что данную ситуацию организовала сама «потерпевшая», чтобы заставить своего мужа сменить место жительства. Невестка не могла ужиться со свекровью, а её супруг не соглашался жить отдельно от матери. Чтобы убедить мужа она организовала «похищение», якобы её преследуют неизвестные и угрожают расправиться с ней.

«Таким образом своими умышленными действиями женщина совершила уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления). Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в полиции.

Напомним, как в воскресение, 9 июня, на спецлинию 102 поступило сообщение от очевидцев о том, что трое мужчин на черном автомобиле «Audi» похитили на улице другого мужчину. Находящиеся в салоне молодые люди сообщили, что все они – друзья и никто на самом деле никого не похищал. А произошедшее – просто развлечение.