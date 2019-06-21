О том, как Мудрак церковную землю «продавал»

Эта история началась в далеком 2010 году.

Будучи избранным депутатом городского совета на мажоритарном округе в Корабельном районе, я познакомился с настоятелем Храма Святого Духа на улице Торговой, отцом Василием Мазуриком. После ряда встреч, завязалось теплое человеческое общение и понимание того, что храму и церковной общине нужна моя поддержка и помощь в решении накопившихся вопросов, которые, в основном, были связаны со зданием храма и земельным участком.

Проанализировав имеющиеся на здание и землю документы выводы были сделаны неутешительные. Переданное по договору "позички" (была такая разновидность договора аренды в то время) Николаевским городским советом строение бывшей церковно-приходской школы Украинской православной церкви, в начале 90-х - фактически являлось в тот момент коммунальным. То есть к тому времени, де-юре, реконструированный храм принадлежал Николаевскому горсовету, а земля под ним не была отведена.

Не стану описывать и отнимать Ваше время на то как, в первую очередь, было разработано и утверждено на сессии городского совета решение, в результате которого церковная община безвозмездно получила в свою собственность здание действующего сегодня храма и смогла отвести землю под его обслуживание. Это были тогда только первые шаги и казалось, что удача будет сопутствовать нам постоянно. Планировалось к передаче здание заброшенной школы, расположенной рядом, которая была построена из камня, взорванного в 1944 году, великолепного храма - по заметкам историков , в конце 19 века- самого крупного на юге Украины. Строили планы об отводе земельного участка между Жовтневой налоговой инспекцией и 47 школой, чтобы со временем воссоздать и построить, современный и не менее величественный храм- центр православной культуры жителей Корабельного района. Созданная на едином дыхании группа волонтеров, в которую входил я, настоятель храма отец Василий , Олег Григорьевич Жуковский и человек, имя которого я и сегодня не имею права называть, была четко структурирована, "роли" и функционал ее участников были правильно распределены и каждый делал то дело, в котором был наиболее опытен и продвинут.

Многие цели и задачи мы ставили тогда перед собой и очень надеялись на скорейшее их осуществление. Однако местная политика внесла свои жесткие корректировки в наши начинания.

Правящей тогда Партии регионов более симпатичным тогда казались храмы и церкви Московского патриархата и , как мне кажется, выполняя просьбу последних, они целенаправленно начали блокировать любое продвижение вопросов Украинской православной церкви Киевского патриархата, даже не смотря на то, что прихожанами этих церквей являлись их самые активные симпатики и избиратели. Уж очень они верили тогда в свой железобетонный приход к власти на ближайшие 20 лет и на основании веры в это могли позволить напрямую игнорировать мнением и наказами своих избирателей.

Попали под эти жернова и наши инициативы.

Когда на нескольких сессиях городского совета, на протяжении более полугода, вопросы Храма Святого Духа перестали поддерживать и голосовать по ним, я был вынужден обратиться в приемную председателя ОГА - Круглова Н.П. и был удостоен аудиенции.

К сожалению, разговор тогда свелся к "бряцанию доспехами" со сторон Николая Петровича, демонстрации многочисленных папок на его столе, в которых содержалась самая различная информация о депутатах, которые тогда представляли оппозицию в городе, а сути вопроса мы смогли уделить не более 15 минут.

По итогам встречи, на которой главной моей просьбой было обеспечить голосование по вопросам церковной общины депутатов в городском совете от ПР, которые тогда представляли 2/3 от общего состава совета, было обещано "подумать". После того как "подумали"- ситуация совершенно не изменилась, а скорее ухудшилась. Многие вопросы были просто выкинуты из повестки дня сессии городского совета, без надежды их повторного внесения, а значительная часть земельного участка в срочном порядке была зарезервирована под размещение школы, востребованность строительства которой представляла собой большой вопрос без внятного ответа, на фоне наличия 3 общеобразовательных школ в радиусе 500 метров (№29; 40; 47).

Более того, стали активно генерировать и распространять, сплетни и слухи о том, что Мудрак пытается отвести огромный участок земли используя свое влияние на округе и прикрываясь церковной общиной, с которой вступил в сговор. Мол отведя этот участок, он его тут же перепродаст заработав на этом немалые деньги. До меня даже доходили "отголоски" о суммах с пятью нулями, которые, якобы, я получу в результате продажи этой земли. Это был конечно же запредельный бред, в который, к сожалению, люди, не знающие особенностей отвода земли для строительства религиозного объекта, часто верили, а в еще большее количество жителей вселили сомнения, что было хуже всего для нашего дела.

Ситуация резко поменялась весной 2014 года после известных событий в стране и пользуясь ситуацией я повторно внес в повестку дня все интересующие меня вопросы относительно Храма Святого Духа, которые единогласно (!) тут же были проголосованы и община, наконец-таки, через четыре года мытарств, унижений и напрасных ожиданий, обрела свои права на свою историческую землю.

Так случилось, что я два года отсутствовал в стране и по приезду сразу же связался с нашей волонтерской группой, работа которой в мое отсутствие продолжалась все также динамично, слаженно и созидательно. На днях я был приглашен настоятелем Храма Святого Духа Василием Мазуриком и Олегом Григорьевичем Жуковским для осмотра места строительства и был просто поражен!

За столь короткое время была проделана просто титаническая работа: разработан и утвержден рабочий проект строительства храма (кто знает насколько это трудно - тот безоговорочно поймет) , получены все необходимые разрешения для его начала, организована строительная площадка, определен генподрядчик и много-много другого, что позволило начать строительные работы.

Первое, что бросилось в глаза- это четко организованный порядок на строительной площадке, что обычно практикуют строительные компании, чей производственный процесс слажен, отрепетирован на многих стройках и придает правильную динамику в процесс возведения нового религиозного объекта. На сегодняшний день строительство смело вышло за пределы фундамента и сегодня начаты работы по формированию фасада. Применяемые строительные материалы радуют своей прочностью, современностью, качеством выполнения работ и сформированным запасом, который практически позволяет обеспечить все строительство до его окончания. Короче говоря- работы идут полным ходом, правильно, качественно и рационально, что не может не радовать.

Я с удовольствием возвращаюсь в нашу волонтерскую группу, перед которой уже и опять намечены амбициозные планы и задачи на ближайшие годы, которые будут активно направлены на создание и благоустройство прилегающей территории исходя из потребностей жителей района и будут способствовать формированию новых мест массовых гуляний, семейного отдыха, проведения соревнований и досуга детей. Но об этом чуть позже.

Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время строительство нового храма будет удачно завершено и Корабельный район, как и город в целом, получит прекрасный, хоть и к сожалению нечастый, пример современной архитектуры, который в будущем станет визитной карточкой района и ярко украсит его. Местом, где молодые пары будут венчаться, крестить своих новорожденных детей, святить свои кошики на Пасху и получать мощный духовный заряд для самых светлых достижений в своей, только начинающейся жизни.

Об одном только "жалею" - я так и не намутил себе сумму с пятью нулями.

Шучу.