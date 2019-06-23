В Японии из-за улитки возник транспортный хаос и остановились 30 поездов

Отключение электричества, из-за которого в прошлом месяце на японском острове Кюсю на время прекратилось железнодорожное сообщение, произошло из-за улитки, которая «закоротила» сеть.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Около 30 поездов с 12 тысячами пассажиров были вынуждены остановиться из-за случившегося. Пораженные электрическим током останки улитки были найдены внутри электротехнического оборудования.

«Местная пресса, которая шла по следу улитки, пишет, что ей удалось проскользнуть через крошечное отверстие в размыкатель тока», - отмечает издание.

В Британии подобная авария произошла в 2011 году, когда улитка заползла в железнодорожный светофор, вызвав транспортный хаос вблизи города Дарлингтон на севере страны.

Инцидент в Японии также напоминает случай с остановкой адронного коллайдера в 2016 году из-за хорька.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в 2016 году продала за границу больше улиток, чем сала.