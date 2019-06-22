Зеленский отменил штрафы за нарушение кассовой дисциплины, которые называли «драконовскими»

Президент Украины Владимир Зеленский отменил штрафы за нарушение кассовой дисциплины, утвержденные указом главы государства №436 в 1995 году.

Об этом сообщили в Администрации Президента.

«Бизнес называл их драконовскими, ведь они позволяли налоговикам душить предпринимателей чрезмерными денежными взысканиями за несвоевременное оприходование, исправления и описки в документообороте и тому подобное. Так, в 2018 году налоговая провела почти 17 тысяч проверок бизнеса. Нарушения обнаружили у 100% проверенных субъектов», - сообщили в администрации.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в ГФС, данная отмена может позитивно повлиять на бизнес. Эти штраф выписывались, если предприниматель не оприходовал находящиеся в кассе деньги или превышал лимит – допустим, лимит кассы устанавливали в 20 тысяч гривен, а в кассе было 30 тысяч гривен. Невыдачи чека эта отмена не касается. За невыдачу чека предусмотрен штраф в 1 гривну (за первое нарушение).

Напомним, что ранее Президент отменил старый указ о проблесковых маячках, но они останутся на автомобилях специальных и экстренных служб.