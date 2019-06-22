Два николаевских выпускника на внешнем оценивании набрали максимальные 200 баллов по математике

Два николаевских выпускника на внешнем независимом оценивании по математике набрали максимальные 200 баллов.

Об этом сообщает Херсонский региональный центр оценивания качества образования.

Наилучший результат показали ученики Николаевского морского лицея имени Александрова и Николаевского муниципального коллегиума имени Чайки.

Центр оценивания качества образования поздравил выпускников и их учителей с таким достижением.

Напомним, что ранее николаевский школьник завоевал серебряную медаль на Международной математической олимпиаде.