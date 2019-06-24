В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара

Группа ученых-ихтиологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружила в Мексиканском заливе гигантского кальмара длиной 3-3,7 метра.

Об этом сообщает The Independent.

Исследователям удалось снять кальмара на короткое видео. Обитатель глубин отреагировал на огоньки прибора, приблизился к устройству и даже попытался схватить его своими длинными щупальцами.

По современным данным, длина гигантского кальмара от конца плавников до кончиков щупалец может достигать около 8 метров.

Эти создания встречаются во всех океанах Земли. Их чаще всего находят вблизи Британских островов и Норвегии, около Южной Африки, возле Японии, Австралии и Новой Зеландии. Но бывает, что находят и в тропических и полярных широтах. О диапазоне глубин, на которых может обитать гигантский кальмар, пока известно мало. Ученые в этом вопросе ориентируются на поведение кашалотов - единственных известных животных, которые могут охотиться на взрослых гигантских кальмаров.

Напомним, что в Китае в заповеднике Вэньчуань-Улун в кадр автоматической камеры попала редкая большая панда-альбинос.