Вице-мэр Сум опубликовал фото заключенных концлагеря и написал, что так должен выглядеть «прайд ЛГБТ», - на него завели дело

Максим Галицкий На заместителя городского головы Сум Максима Галицкого открыли уголовное производство из-за его высказывания о том, что представители ЛГБТ сообщества должны быть в концлагерях.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Twitter.

Максим Галицкий у себя на Facebook опубликовал фото заключенных концлагеря и написал, что так должен выглядеть прайд ЛГБТ здорового человека.

«Верю – не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так», - добавил мэр Сум.

Стоит отметить, что публикацию Галицкий позже удалил. Наталья Науменко, в свою очередь, заявила, что по факту этого высказывания открыто уголовное производство.

«Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Facebook выразил свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях. По факту подобных высказываний начато криминального производство по части 1 статьи 161 Уголовного Кодекса - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды», - написала она.

За фактом подібних висловлювань розпочато крим.провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі... Слідство доручено ГУ НП в Сумській області. https://t.co/J6fon4oo2R pic.twitter.com/z4g6s5pnW4 — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 23 июня 2019 г.

Отметим, что часть 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Отмечается, что следствие поручено ГУ НП в Сумской области.

Напомним, в столице на улице Владимирской, напротив Дома учителя, в воскресенье утром, 23 июня, собрались участники ЛГБТ-сообщества, чтобы Маршем Равенства пройти по главным улицам Киева.