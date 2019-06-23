ОБСЕ зафиксировала 30 «Градов» на территории оккупированного Луганска

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 30 реактивных систем залпового огня «Град», размещенных с нарушением линий отвода в оккупированных Россией районах Луганской области.

Об этом говорится в отчете миссии.

«20 июня беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил 8 реактивных систем залпового огня БМ-12 «Град» на полигоне у Миусинска и 22 системы БМ-21 «Град» возле Хрустального», - говорится в отчете.

Также 20 июня СММ зафиксировала несколько десятков единиц другого тяжелого вооружения на оккупированных территориях Донбасса, размещенного по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения, запрещенного Минскими соглашениями.

Напомним, что ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на временно оккупированной территории Донбасса российские новейшие системы вооружения.