Дикий Сад On-Stage: николаевцы с роком и экскурсиями встретили солнцестояние

В пятницу, 21 июня, николаевцы собрались в Диком Саду и отпраздновали день летнего солнцестояния на необычном фестивале «Летний коловорот», который объединил в себе науку и рок.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Сам фест был поделен на два блока – с 17:00 историки собирали группы заинтересованных и водили с ними экскурсии по территории городища. Желающих было довольно много, так что экскурсоводам было кому рассказать о многовековых тайнах, скрытых под пластами земли в самом центре Николаева.

Над раскопками стояла сцена, повернутая непосредственно к Дикому Саду. К 18:30 там уже была готова начинаться вторая часть фестиваля – рок-концерт. Перед артистами туда поднялись организаторы мероприятия, которые отметили то, что одна из главных задач фестиваля – радовать николаевцев и поднимать индекс счастья по всей Украине.

Отметим, что сам формат фестиваля объединил в себе культурную и развлекательную программу. Уже с 17:00 по территории археологических раскопок «Дикого сада» для гостей мероприятия проводили экскурсии, подробно рассказывая о становлении городища, а также интересных находках, обнаруженных во время раскопок. Кроме того, гостям показали видеофильм о легендарном месте, с которого, возможно, берет начало история самого Николаева.

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Затем николаевские рокеры из групп «Grimoff», «MadSad», «Крылья» и «McCar» зажгли сердца присутствующим динамичным роком. Их фанаты же расположились на территории раскопок –сначала все прятались в тени обрывов, но ближе к позднему вечеру расположились уже по всему городищу.

Напомним, как 31 мая, в Николаеве молодежь объединил украинско-китайский фестиваль. Николаевцы плавали на «драконьих лодках», пили чаи и развлекались на рок-концерте.