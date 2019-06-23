В Мариуполе 27-летний мужчина, угрожая ножом, пытался изнасиловать 11-летнюю девочку – помешал местный житель, который вызвал полицию

В Мариуполе в воскресенье, 23 июня, был задержан 27-летний мужчина, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

Об этом сообщил заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

По словам Аброськина, пострадавшая направлялась на курсы в «Академию ШАГ».

«Подонок под угрозой ножа завел ребенка за техническое сооружение школы №27, где пытался изнасиловать неестественным путем, но это событие увидел местный житель и вызвал наряд полиции», - рассказал генерал Аброськин.

В настоящее время педофил задержан. Нож изъят. Полиция проводит следственные действия. Также отмечается, что мужчина задержан с помощью детей.

Напомним, как вечером 19 июня полиция в поселке Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что 22-летний подозреваемый «не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям».

По словам Аброськина, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Потом бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки вытащили из выгребной ямы, ребенок был полностью раздет.

Позже в сети появилось фото подозреваемого, и стало известно, что его зовут Николай Тарасов.