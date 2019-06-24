Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за «намеренного» сокрытия неполадок

Более 400 пилотов подали коллективный иск к компании Boeing, требуя компенсацию за сокрытие недостатков программного обеспечения самолетов 737 Max.

Об этом сообщает «Укринформ».

Как известно, американский авиастроительный концерн Boeing объявил об обнаружении 148 некачественных деталей на самолетах типов 737 NG и 737 Max, которые могут быть установлены на более 300 самолетах во всем мире.

В судебных документах утверждается, что компания Boeing «занималась беспрецедентным сокрытием известных недостатков ПО самолетов, что привело к авариям двух самолетов модели 737 MAX и дальнейшему запрету полетов всех самолетов этой модели во всем мире».

Пилоты утверждают, что они страдают и будут продолжать страдать от значительных потерь в заработной плате и от другого экономического и неэкономического ущерба в результате глобального запрета полетов самолетов. В связи с чем, они требуют миллионной компенсации.

Иск будет рассмотрен в суде города Чикаго, дата слушания назначена на 21 октября 2019 года.

Напомним, что ранее в США выкатился в реку Boeing 737 с пассажирами на борту. До этого в Эфиопии потерпел крушение пассажирский Boeing – погибли 157 человек.