Синоптики предупредили об ухудшении погоды практически во всех областях Украины – в Николаеве прогнозируют солнце

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В большинстве областей Украины в понедельник, 24 июня, ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«В понедельник, 24 июня, в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», - рассказали спасатели.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра почти на всей территории Украины ожидаются дожди. Солнечная погода без осадков будет лишь в Николаевской, Волынской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Напомним, лето 2019 года в Украине будет теплым, однако метеорологи также прогнозируют бури с сильным ветром и градом.

Юлия Акимова

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русскийобщество