«Большая ложь»: Почему николаевцы выплачивают миллионы за «лизинговые» автобусы, не имея возможности на них ездить

23 новеньких автобуса цвета партии новоизбранного Президента прибыли в Николаев больше месяца тому назад. Помпезное представление будущего общественного транспорта с караваем, белорусскими песнями и сэлфи закончился громкими публичными заявлениями. В унисон чиновники и депутаты твердили одно: “Уже через три недели николаевцы смогут воспользоваться цивилизованным транспортом с кондиционером, вместо полуразрушенных душных маршруток”. Однако красивые обещания пока остаются пустыми словами. Увидеть их воплощение в жизнь, в ближайшие дни, не представляется возможным по ряду причин.

Причина №1. Пожалуй, самая основная. У коммунального предприятия “Николаевпасстранс” все еще нет лицензии на перевозку пассажиров. На самом деле факт того, что у специально созданного для покупки в лизинг автобусов нет документа, без которого оно не может работать, лично меня, удивляет более всего. Ведь КП было официально зарегистрировано в середине ноября прошлого года. Более того, отдельным пунктом утвержденного устава указано, что предприятие может осуществлять деятельность только после получения необходимых разрешений.

К слову, на момент, когда депутаты проголосовали за изменение устава КП (утверждение уставного капитала в размере 70 миллионов гривен), в реестре предприятий, не было информации о таком юрлице. Поиск ответа на вопрос о том, как депутаты Николаевского городского совета поддержали, по сути основание для выделения денег несуществующему (на момент голосования) предприятию, привел к неожиданному результату. Оказалось, что “Николаевпасстранс” – это не идея депутатов нынешнего созыва и мэра Сенкевича. Все было придумано до них. Бывшим мэром Николаева Владимиром Чайкой. В далеком 2010 году Николаевский горсовет поддержал создание КП под автобусные перевозки, но до конца дело не дошло. Реанимиролвали идею и зарегистрировали “Николаепасстранс”, как уже указывалось выше, только в ноябре 2018-го года. С того момента прошло более полугода. Так что мешало предприятию получить лицензию на перевозки?

Возможно, кто-то сейчас сразу мысленно возразит: “Дура, у КП же не было автобусов, их только в мае привезли в город”. Но нужны ли все 23 автобуса для того, чтобы предприятие получило разрешительный документ? Для начала разберемся, что вообще нужно для получения этой самой заветной для КП бумажки?

В постановлении Кабмина от 02.12.2015 года №1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» приведен четкий перечень того, что нужно для получения лицензии на осуществление внутренних пассажирских перевозок:

Заявление на получение лицензии; Сведения о наличии материально-технической базы, которая обеспечивает выполнение технологических операций, или договора с субъектами предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по выполнению таких операций; Сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортные средства и заверенные копии свидетельств о регистрации транспортных средств и временных регистрационных талонов, если это предусмотрено. Ведомости о квалификации персонала автомобильного перевозчика.

Итак, для получения лицензии у КП должна быть база (своя или арендованная), обслуживающий персонал (механики, медики и т.п.), водители и, собственно, транспорт (как было указано выше, подходит и взятый в аренду). Что могло бы сделать руководство «Николаевпасстранса» сразу после регистрации? Все элементарно просто. КП, для получения лицензии на перевозки, могло взять в аренду автобус, нанять на него водителя, найти подходящую базу, оформить договора на медобслуживание и техобслуживание и подать все эти документы в «Укртрансбезопасность». И тогда бы, уже на момент появления автобусов в Николаеве, можно было бы запускать маршруты. Но этого сделано не было.

Причина №2. Запуск маршрутов. По всей видимости, городская власть говоря: «Купим свои автобусы и откажемся от маршрутчиков», забывает о постановлении Кабмина 181. А это тот самый документ, который обязывает местные советы организовывать конкурсы на маршрутные перевозки. В Николаеве, раз в пять лет, мэрия проводит отбор перевозчика на определенные маршруты. Ряд конкурсов был проведен в прошлом году. Соответственно, у некоторых перевозчиков есть еще 4 года на то, чтобы возить николаевцев на своих маршрутках. Понимание такого положения вещей приводит к вопросу: «А каким образом городская власть планирует вывести новые 23 автобуса на рейсы?»

Законным способом это можно сделать двумя способами: заключить КП договора с существующими перевозчиками или создать новые маршруты, путем внесения изменений в существующую схему городских маршрутов.

Вариант №1 (заключение договора с уже работающими перевозчиками) наводит на мысль о том, что нынешняя власть средствами жителей пытается пополнить автопарк частных компаний. Частичным подтверждением возможной правоты таких домыслов стала недавняя информация о том, на какие маршруты в «Николаевпасстрансе» решили пустить автобусы. Перевозчиком по двум из трех выбранных маршрутов является «Приватавтолюкс». До недавнего времени директором этого предприятия-перевозчика был Эдуард Волошинович, который с марта этого года является советником Александра Сенкевича.

Вариант №2. Внедрение новых маршрутов. Скорее всего такой вариант не рассматривается нынешней властью. По процедуре могло быть так: управление транспорта разрабатывает новую схему маршрутов, ее утверждает исполком. После этого на новые маршруты объявляется конкурс среди перевозчиков. И уже на конкурсе, «Николаепасстранс» мог бы получить право на обслуживание маршрутов. Возможно, кто-то возразит и скажет, что это же коммунальное предприятие и оно может без конкурса заниматься перевозками. Не может. Если город отдаст маршруты без конкурса даже своему КП, то тут же включится Антимонопольный комитет. Примером того, что КП работает наравне с другими компаниями по предоставлению услуг, может служить «Комбинат общественного питания», который каждый год участвует в торгах.

Причина №3. Отсутствие у «Николаевпасстранса» базы для получения лицензии. На деле, не основная причина, ведь для получения разрешительного документа подходит и договор аренды базы у другого предприятия. По моей информации, изначально КП в своем заявлении на получение лицензии в качестве базы указало базу «Николаекоммунтранса». Получив отказ из-за несоответствия базы нормативам (к слову, ее тоже необходимо сертифицировать), в повторной заявке на лицензию «пасстранса» появился договор аренды базы у частной фирмы-перевозчика. Вполне возможно, что видео едущих в ряд новых автобусов, опубликованное в соцсети членом исполкома Владимиром Тимошиным, было заснято как раз в момент перегона автобусов на новую стоянку.

Скорее всего, простоял на «арендованной» базе лизинговый транспорт недолго, потому что уже день спустя после появления видео с автобусами, едущими по городу, директор КП Алексей Ушаков на транспортной комиссии сказал:

– На данный момент они там (на земле «Николаевкомунтранса») и будут храниться, потому что это единственная территория, которая находится в коммунальной собственности и ее достаточно, чтоб они там хранились. В ближайшем будущем мы рассматриваем, мы нашли территорию и опять же обратимся за помощью к депутатам, чтоб нам выделили другую территорию, которую мы сможем под себя переделать.

Серьезно? Ваше предприятие на бумаге существует восемь месяцев, с ноября вы ждете 23 автобуса и ни у кого не возникло вопроса о том, где эти автобусы обслуживать? Вопросы риторические. Ответов на них мы все равно не услышим.

Причина №4. Стоимость маршрута. Думаю, что по мнению городской власти лицензии, база, схема маршрутов – это сложные для николаевцев вопросы. Да и в случае желания получить на них ответы, горожане, которые дружат с логикой, сразу бы спросили, почему эти проблемы не были решены до того, как автобусы приехали в город. Именно поэтому, объяснять то, что 23 автобуса стоят на стоянке, пока за два месяца за них заплатили около шести миллионов гривен, а николаевцы ездят на полуразрушенных маршрутках, решили новостью о том, что исполком не утверждает тариф. Не весь исполком, а три человека: Инга Шаповалова, Владимир Тимошин и Александр Садыков. В соцсетях их быстро окрестили предателями, а позже выяснилось, что новые автобусы не возят николаевцев не из-за тарифов, а потому что КП не имеет права осуществлять перевозки.

Да и вопрос формирования стоимости тарифа на перевозку в городских автобусах до сих пор остается открытым. Из того, что было озвучено в ходе транспортной комиссии стало известно, что изначально в расчетах стоимости проезда было указано, что безубыточная цена – 7 гривен 22 копейки. Так почему тогда КП просит у исполкома утвердить стоимость перевозки в размере 5 гривен? Если изначальная калькуляция была правильная, то откуда КП планирует возмещать 2 гривны 22 копейки с каждой поездки пассажира? Сколько льготников планирует перевозить в год и сколько это будет стоить для бюджета города? Пока таких расчетов в публичной плоскости нет. Вариантом выхода из ситуации, предлагают первые два месяца вывести автобусы в формате «тестовый режим». Я понимаю, когда стоит тестировать новый маршрут, но ведь автобусы планируют выпускать по уже обкатанным рейсам. Плюс ко всему, в прошлом году город за 3,75 млн гривен купил транспортную стратегию, которая должна была дать исчерпывающую раскладку по всем пассажирам (место их концентрации, возраст, количество льготчиков, переодичность переездов и т.п.). Разработчик стратегии свои миллионы получил, а вот горожане улучшение транспортных перевозок – нет.

Причина №5. Водители. Заявления о том, есть ли вообще те, кто готов взять на себя ответственность за перевозку николаевцев на «лизинговых» автобусах, очень разнятся. Сначала мэр заявляет, что водители не хотят идти работать, так как опасаются маршрутчиков. Потом ситуацию комментирует директор КП Ушаков, который говорит, что водителей нашли и они ждут сигнала, когда приступать к работе. Вы можете представить себе ситуацию, когда глава семейства, которое необходимо чем-то кормить сидит и месяц ждет заветного звонка: «Выходите на работу». Лично я – нет. А в мире руководства КП таких людей около 50 человек. Почему около 50, если автобусов только 23? По КЗоТУ, водители должны работать не более 40 часов в неделю, соответственно, на каждый автобус должно быть, по меньшей мере, по два человека. И это не просто какие-то 50 водителей. К водителям на пассажирские перевозки есть ряд требований, например, длительность водительского стажа.

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Нужны ли коммунальные автобусы городу Николаеву? Безусловно. Хорошая ли идея с приобретением их в лизинг? Вопрос спорный и неоднозначный, так как за сумму переплаты за, по сути, покупку в рассрочку автобусов, можно было бы купить еще несколько единиц этой техники. Попытка найти аргументы в пользу покупки транспорта в лизинг – отдельная тема. Сейчас же меня мучает вопрос: «Что мешает сделать все нормально?» Неужели нельзя было все продумать на берегу, до того, как автобусы пригнали в город. Вы же их ждали еще в марте. Почему уже сейчас городская казна выплачивает миллионные лизинговые платежи, а горожане только когда-то начнут пользоваться тем, что они купили? Нынешнюю ситуацию с этими автобусами, можно сравнить только с одним: глава семейства покупает в кредит автомобиль, исправно платит за него ежемесячные платежи, но его транспорт стоит в гараже, потому что у мужчины нет водительских прав. Согласитесь, что абсурдная ситуация. Но такая наша николаевская реальность.