Норма кишечной палочки превышена в три раза: Николаевцев просят воздержаться от купания на пляжах «Стрелка» и «Чайка»

Государственное учреждение «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» исходя из результатов лабораторных исследований речной воды, рекомендует воздержаться от купания на пляжах «Чайка» и «Стрелка».

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаева на странице городского совета.

«По микробиологическим показателям установлено, что показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы и составляет (при норме 5000 в дм 3) - в районе зоны отдыха «Чайка» 13 000, в районе зоны отдыха «Стрелка» 15000», - говорится в сообщении.

Патогенные микроорганизмы не обнаружены.

В связи с этим, рекомендовано временно воздержаться от купания к улучшению результатов санитарно-микробиологического исследования речной воды в данной акватории.

Напомним, что 28 мая, исполнительный комитет Николаевского городского совета определил места для массового отдыха на водных объектах летом 2019 года - пляжи «Чайка», «Стрелка», «Прибой» и «Намыв».

Отметим, что во время летнего сезона 2018 года николаевцев просили воздержаться от купания на пляже «Стрелка», потому что норма кишечной палочки превышена почти в пять раз.