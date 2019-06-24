В Минрегионе планируют устанавливать уборные на остановках общественного транспорта

В Минрегионе нашли оригинальный способ решить вопрос с нехваткой общественных туалетов. Их планируют устанавливать на остановках общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Туалеты предлагают устанавливать на новых или реконструированных остановках общественного транспорта. Соответствующая норма содержится в проекте новых изменений в ДБН «Улицы и дороги населенных пунктов», которые сейчас разрабатывает ГП «ГосдорНИИ».

«Сегодня очень важно осовременить общественную инфраструктуру и создать удобные и комфортные условия для людей. Поэтому у нас появилась такая идея и сейчас мы уже внесли ее в проект изменений в ДБН по улицам и дорогам - делать туалеты на новых общественных остановках. Это касается как нового строительства, так и реконструкции. Если это сделать правильно и соблюдать все необходимые требования при эксплуатации, то это действительно может стать решением вопроса с нехваткой общественных туалетов в городах», - сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Парцхаладзе привел пример современных остановок общественного транспорта, которые недавно появились в Астане. Они являются остекленными, чтобы людям было комфортно ожидать транспорт в холодный период времени, а кроме современного санузла также имеют удобную зону ожидания и магазин.

Добавим, что к 2030 году електрозарядками будут оборудованы все машино-места на автостоянках. В изменениях в Государственнные строительные нормы, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года, содержится обязательное требование - оборудовать электрическими зарядками не менее 5% машино-мест на парковках.