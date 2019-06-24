Транспортная комиссия горсовета согласовала тариф на перевозку для автобусов «Николаевпасстранса», но с тремя условиями

В понедельник, 24 июня, члены транспортной комиссии Николаевского городского совета поддержали вопрос об установлении тарифа на перевозку лизинговых автобусах, для предприятия-перевозчика «Николаевпасстранс».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 14 июня исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия перевозчика «Николаеввпасстранс».

Так, присутствующий на заседании член исполкома Владимир Тимошин поинтересовался у директора предприятия, есть ли уже лицензия на перевозку. На что Алексей Ушаков заявил, что «Укртрансбезопасность» в пятницу вынесла позитивное решение по этому вопросу и завтра лицензия будет у них.

— Лицензия у нас будет завтра. Положительно решение по лицензии было получено в пятницу… У нас все автобусы в порядке, – сказал он.

При этом Тимошин уточнил, могли бы данные автобусы выйти на маршруты на прошлой неделе, если бы исполком согласовал тариф на перевозку. Директор «Николаевпасстранса» заявил, что на прошлой неделе этого бы не произошло, так как без лицензии КП не имеет права выпускать автобусы на маршруты. В тоже время он добавил, что если бы решение было согласовано, то автобусы вышли бы на этой неделе. В итоге, Тимошин акцентировал на важности этого вопроса и предложил созвать внеочередной исполком и согласовать решение по установке тарифа.

Сергей Исаков Алексей Ушаков Владимир Евтушенко

Владимир Тимошин Александр Садыков

Члена исполкома Александра Садыкова интересовал вопрос касательно самих автобусов, в каком они находятся состоянии и могут ли физически выйти на маршруты, потому что у него имеется информация, что автобусы раскомплектованы, на некоторых отсутствуют запчасти и аккумуляторы. Однако, Алексей Ушаков опроверг эту информацию.

Член комиссии Сергей Исаков поднял вопрос касательно предлагаемого тарифа - 5 гривен. Так, он напомнил, что ранее звучала информация о том, что рентабельным тарифом на перевозки будет 8 гривен, однако сейчас директор КП просит 5 гривен. В связи с этим он отметил, что горсовету в дальнейшем придется датировать КП около 10 миллионов гривен, чтобы компенсировать разницу.

— Заключения по тарифу отдела цен нет. Есть некий документ, где указано, что расчеты проводились, но подтвердить правоту этих расчетов окончательно не могут. Я взял суммы, которые написаны в расчетах, и у меня получился тариф без прибыли – 6,2 гривны, а с прибылью – 6,5 гривен. Вы предлагаете тариф в 5 гривен, но это будет убыточным для предприятия. Нужно 10 миллионов? Не вопрос. Давайте зарезервируем сразу при распределении, что они пойдут «Николаевпасстрансу», - предложил депутат Исаков.

Кроме этого, депутат Исаков поинтересовался, каким образом хотят поставить автобусы на три существующих маршрута - №51, 91 и 81, если конкурс не проводился. В свою очередь, замначальника управления транспорта Олег Кукса отметил, что пока автобусы зайдут на маршруты на в тестовом режиме на три месяца и за это время проведут на них конкурс. В связи с этим, депутат хотел узнать, на каком основании автобусы будут курсировать в тестовом режиме, ведь данные маршруты уже есть. При этом, Олег Кукса заявил, что в тестовом режиме они могут курсировать без конкурса, тем более они будут курсировать в обычном режиме, а не в режиме маршрутных такси.

Олег Кукса

В частности, Сергей Исаков отметил, что на конкурс займет не меньше месяца, а то и больше времени. Чиновник согласился с ним и отметил, что этот вопрос уточнят у юристов. При этом он добавил, что управление транспорта планировало разорвать договор с нынешними фирмами-перевозчиками, которые обслуживают маршруты, так как они не выполняют в должной мере свои обязанности.

— У нас на все маршруты: 91, 81 и 51 - есть акты, мы с ними можем в любой момент разорвать договор. На 81 маршруте 1 машина ходит, на 51 - из 30 - 6 машин», - заявил замначальника управления транспорта.

В итоге, после длительных разговоров, члены исполкома согласовали тариф на перевозку на автобусах, однако с тремя условиями, которые озвучил депутат Сергей Исаков: просчитать размер дотации из городского бюджета КП, если тариф будет 5 гривен и выйти с этими документами на завтрашнюю бюджетную сессию, где будут перераспределять неиспользованные средства; предоставить все расчеты тарифа в отдел цен и ценовой политики, чтобы там предоставили позитивный вывод и уточнить у юристов основания и законность введения тестового режима перевозок.

Стоит отметить, что при рассмотрении следующего вопроса об утверждении тарифа на перевозку на КП «Николаевэлектротранс» депутаты и члены исполкома сошлись в мнении, что автобусы, которые выйдут на три маршрута, будут дублировать маршрут «Николаевэлектротранса». В связи с чем, члены исполкома, задумались, а стоит ли утверждать тариф для пасстранса на исполкоме.

— Зачем им ехать на этом трамвае или троллейбусе? Тем более, что маршруты у нас повторяются. Нужно теперь урегулировать вопрос с маршрутами «Николаевпасстранса» и «Николаевэлектротранса». С таким положением вещей, я сомневаюсь, что мы на исполкоме вообще что-то примем. Или Евтушенко не выносит на исполком вопрос повышения цены для «Николаевэлектротранса», и мы принимаем вопрос по тарифам для «Николаевпасстранса». Нужно просто подумать, по какому маршруту ходить, иначе мы просто убъем «Николаевэлектротранс», - отметил Владимир Тимошин.

В частности, глава комиссии Владимир Евтушенко, он же и директор КП «Николаевэлектротранс», предложил пустить автобусы по другим маршрутам, которые бы не создавали проблем для его предприятия.

— Почему у вас такая неумная и нелогичная система? Как вы можете отправлять автобусы на центр и тут же создавать проблему «Николаевэлектротрансом»? Зачем вы это делаете? А завтра мы получим новые троллейбусы и будем создавать друг другу проблемы. Сделайте по Пушкинской маршруты, по Чкалова, Пограничной. Если в таком направлении принимать решение по этим коммунальным автобусам – то это неправильное решение, - акцентировал внимание Евтушенко.

Однако, Олег Кукса отметил, что менять маршруты для автобусов не будут.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.

В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.

После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.

При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.