В полиции изменят порядок реагирования на сообщения о минировании и планируют усилить ответственность за ложные вызовы

Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.

Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает «Левый берег».

- В силу массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице за последнее время мы инициируем подготовку проекта изменений в наши внутренние правовые акты, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. А также готовим изменения в Уголовный Кодекс для ужесточения ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы сроком более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях, - заявил он.

С его слов, в основной своей массе такие сообщения о ложном минировании поступают от ботов с территории России и неподконтрольных территорий на востоке страны. Посредством IP-телефонии и интернета рассылаются анонимные сообщения. Но есть также случаи, когда и граждане Украины решают дезинформировать о минировании, за что привлекаются к уголовной ответственности.

Также Шевченко добавил, что основные торговые ритейлеры несут огромные убытки в силу необходимости останавливать торговлю в заминированных супермаркетах или торговых центрах, что иногда случается по несколько раз на день.

- Один из таких крупных ритейлеров сообщил нам об убытках в размере 56 млн грн за определенный период только в силу остановки продаж, эвакуации людей и персонала... Поэтому не исключено, что в регламентные нормы будут внесены поправки о порядке эвакуации, - прогнозирует он.

- Что же касается проверки родильных домов, то там «эвакуация проводится только в спокойном режиме и тех, кому это не повредит. Аналогично это касается детей, которые находятся в боксах, - добавил он.

Напомним, 24 июня от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании нескольких детских садов в Николаеве. Позже также появились сообщения о «минировании» здания мэрии, ОГА и управления СБУ.

Отметим, что за последний месяц в разы выросло число анонимных сообщений о якобы «заминировании» различных общественных мест в Николаеве.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила с заявлением по поводу большого количества ложных сообщений о заминировании в Николаеве и поблагодарила медиков и воспитателей, которые помогли во время эвакуации пациентов и детей.

В Николаеве 22 июня в полицию снова поступило сообщение о якобы «заминировании» общественных местах. Если утром аноним сообщал о «бомбах» в супермаркетах и церквях, то теперь он переключился на развлекательный центр и ресторан.