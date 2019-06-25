На главной площади Нью-Йорка эквилибристы прошли по канату, натянутому на высоте 25 этажа

Эквилибрист Ник Валленда и его сестра Лияна прошли над Таймс-сквер в Нью-Йорке по канату, натянутому на высоте 25 этажа.

Об этом сообщает «Медуза».

Они двигались навстречу друг другу по тросу длиной 396 метров. Когда они встретились на середине пути, Ник перешагнул через присевшую Лияну (это был самый страшный момент!), затем каждый пошел в свою сторону.

По требованию властей, трюк, за которым наблюдали несколько тысяч человек, выполнялся со страховкой. Ник и Лияна Валленда – представители знаменитой цирковой династии. Ник Валленда, в частности, шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса, в том числе как первый человек, который прошел по канату над Ниагарским водопадом.

Напомним, в 2014 году Валленда без страховки прошел по тросу между небоскребами.