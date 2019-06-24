Соборная площадь: незабытое старое и предвкушение нового

Одного из моих дореволюционных предков по отцовской линии звали Аким Дюмин. В областном краеведческом музее хранится его коллекция монет, сабля и другие личные вещи. А еще Аким Дюмин вел дневники, которые впоследствии достались мне по наследству. В одном из них он пишет: «По праздникам мы обычно собираемся на Соборной площади. Это наше самое многолюдное место в Николаеве, не считая городского рынка».

И действительно, на религиозные праздники многие николаевцы ходили в Адмиралтейский собор, и просто собирались на площади, например, на Новый год. О таких многолюдных дореволюционных «тусовках» наших предков Аким Дюмин в своих дневниках вспоминает не раз.

Бурные исторические события двадцатого столетия внесли существенные коррективы в судьбу Соборной площади. Сам собор и городская гауптвахта (магистрат) были разрушены, позднее та же участь постигла здание городской думы (довоенный горсовет) и контору над портом. А на месте низвергнутого памятника адмиралу А.Грейгу установили статую вождя мирового пролетариата. Это тоже часть нашей истории, когда люди искренне верили в скорое построение коммунизма, и от этой истории мы не вправе отказываться.

Но это уже прошлое. Наступили новые времена.

Возьмите небольшие областные центры Украины – Тернополь, Ужгород, возьмите ту же Винницу. Какие там сделаны прекрасные центральные городские площади, как говорится, глаз не оторвать! И сделаны они не для власть имущих, а для простых горожан и гостей города. Я уже не говорю о киевском Майдане Незалежности, харьковской площади Свободы, одесской Думской площади и её органичном продолжении – Приморском бульваре. Везде грандиозный размах и неимоверная красота!

А наш город со славными традициями до сих пор не имел своей центральной площади. Точнее, формально она была, но на деле представляла собой крайне унылое зрелище: полузатоптаные газоны, давным-давно растрескавшийся асфальт и… пустота. Это была пустая, унылая и неуютная площадь, особенно после того, как с нее снесли памятник В.Ленину вместе с пьедесталом.

Я, как николаевец в шестом поколении, имею право на собственное мнение. Мои предки приехали в этот город еще в позапрошлом веке, они поднимали и развивали его: строили улицу Пушкинскую, производили глиняный кирпич, занимались добычей известняка, вместе с единомышленниками построили первую каменную церковь на Водопое, наконец, строили прекрасные корабли – гордость отечественного военного флота.

Их гены передались и мне. Я тоже многое сделал для нашего родного города, создал для николаевцев сотни и сотни рабочих мест, много чего построил, восстанавливал церкви. К слову, я хорошо помню, как много было противников сооружения памятника Святому Николаю в Каштановом сквере, в финансировании которого я принимал самое непосредственное участие. Но мы установили его. И очень быстро он стал одной из визитных карточек нашего города. Помню и недовольство, когда устанавливали памятник корабелам к 200-летию Николаева, который в народе прозвали «Шараевым курганом». Но со временем и он стал символом нашего города.

Вообще, как не раз говорил покойный николаевский мэр Владимир Чайка, больше всех обычно кричит и возмущается тот, кто в своей жизни не построил даже собачьей будки. Я с уважением отношусь к мнению общественности, но я против базара, против неконструктивной критики, критики ради критики.

Есть пятьдесят четыре депутата Николаевского горсовета, которым горожане на выборах выдали свой вотум доверия. Они же избрали молодого и амбициозного мэра Александра Сенкевича. Так пусть работают, пусть покажут себя в деле! После мэра и горсовета нынешнего созыва в городе должна остаться память. Добрая память.

По поводу разговоров о нарушении процедуры. Ответственно заявляю: всё это ерунда! Вопрос обсуждался депутатами, были неоднократные заседания архитектурно-градостроительного совета, рабочей группы, вопрос рассматривался общественностью, проект был соответствующим образом презентован, были проведены прозрачные электронные торги для определения исполнителя работ. Городская власть прошла всю цепочку, все процедуры были соблюдены.

Я помню времена, когда бюджет Николаева составлял всего около 100 млн. грн., когда нечем было платить зарплату врачам и учителям. Но даже тогда что-то строилось, создавалась новая инфраструктура. Именно в проблемные и безденежные годы была введена в строй вторая нитка водовода «Днепр - Николаев», сдана в эксплуатацию школа-сад в микрорайоне Северный, частично отремонтирован Варваровский мост и сделано ещё очень много всего полезного.

Сегодня бюджет города постепенно приближается к 5 млрд. грн., но денег всё равно не хватает. Будет городской бюджет и 10 млрд. – денег всё равно не будет хватать. Так что же нам, вообще ничего не делать и ничего не строить?

Новая Соборная площадь нужна не только Сенкевичу или Дюмину. Она нужна всем горожанам, нашей молодежи, будущим поколениям. Ведь как это прекрасно – собраться на праздники на новой, добротно реконструированной, красивой и современной площади. Это лицо города и оно должно быть красивым.

Даже в семье, когда покупают холодильник или телевизор, возникают разногласия: один хочет одно, другой – другое. Невозможно, чтобы проект реконструкции Соборной площади удовлетворил всех без исключения – так не бывает. Недовольные были и будут всегда. Но я твердо убежден в том, что большинство горожан будут искренне рады новому прекрасному образу Соборной площади.

Я благодарен мэру за его твердую позицию по реконструкции Соборной площади. Это правильная позиция. Сегодня мы сделаем площадь, завтра – набережную, послезавтра приступим к реконструкции центра города.

Да, проблем в Николаеве очень много, и для их решения нужны огромные деньги. Только на решение проблем моего избирательного округа нужны десятки и десятки миллионов гривен. Взять тот же бывший детский сад №15, в декабре прошлого года выкупленный у частника городской общиной. Сегодня я настойчиво добиваюсь выделения денег на проект его реконструкции. Но я уверен в том, что этот сад мы сделаем и объединим с соседним в современный детский комбинат. И Соборную площадь тоже сделаем, даже не сомневайтесь!

И последний момент. Недавно зашла речь о том, что якобы под площадью находятся остатки античного поселения IV – III веков до нашей эры. Есть ли оно на самом деле есть ли не может сказать никто: какие-то данные содержатся в старых реестрах археологов, ни никто этого поселения в глаза не видел. Для того, чтобы снять внезапно возникший вопрос, городской голова решил выделить деньги на проведение полноценных археологических раскопок. И если выяснится, что остатки поселения действительно существуют, что это не миф, можно будет оперативно внести изменения в проект реконструкции площади и поступить так, как поступили бережно относящиеся к своей истории одесситы с остатками античного поселения на Приморском бульваре: аккуратно его законсервировать, добавить артефактов той же эпохи из краеведческого музея и накрыть прочным поликарбонатным стеклом. Так у нас в центре города появится еще одна изюминка для всеобщего обозрения – археологическая.

Николаевцы, поверьте, эта площадь нам нужна, необходима. Я хочу, чтобы на этой площади резвились дети, чтобы туда приходили молодожены, а выпускники школ и вузов встречали рассвет. И я уверен, что именно так всё и будет!