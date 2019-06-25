Жительница Николаевщины заявила, что в больнице ей отказались сообщать причину смерти новорождённого – в облздраве отрицают обвинения

Жительница Николаевской области заявила, что в Вознесенской районной больнице не хотят сообщать ей о причине смерти её новорождённого ребёнка.

Об этом она написала на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«У меня 22 числа умер новорожденный ребенок. До сих пор не знаю почему. Ничего не объяснили, даже когда приехали родственники разбираться с врачами, то вызвали три наряда полиции. Меня к нему не пускали, чтобы смотреть, что и как ему делают. Ничего не говорили, сказали только когда ребенок был в тяжелом состоянии и в реанимации. Вызвали реанимацию. Из Николаева они ехали 5 часов. Доктор из Николаева заводил 3 раза сердце ребенку на 4-й не смог. В итоге, что было с ребенком мы так и не знаем. Хотя роды и беременность проходили отлично и родился он нормальный, только с маленьким весом - 2500», - написала женщина.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев в комментарии изданию сообщил, что матери ребёнка разъяснили все причины и следствия того, почему ребенок не выжил.

- Она поняла и сама заявила, что категорически отказывается от вскрытия, понимая причину смерти, - сказал он.

Также он рассказал, что в больницу позднее пришло несколько мужчин спортивного телосложения и в угрожающей форме сообщили, что «пришли всех убивать». Для защиты персонала главврач обратился в полицию. Багрянцев выразил соболезнования женщине, отметив, что врачи сделали всё, что было в их силах, для спасения ребёнка.

Ранее сообщалось, что в николаевском роддоме у девушки из Снигиревки умер еще нерожденный ребенок.