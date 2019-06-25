На полигоне «Широкий Лан» прошли учения Сухопутных войск – их посетил глава Генштаба Хомчак

На военном полигоне «Широкий Лан» вблизи Николаева заключительный этап сборов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины завершился бригадными тактическими учениями с боевыми стрельбами.

Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на информационное агентство «АрмияInform».

Учения проводились под общим руководством командующего войсками оперативного командования «Юг» генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Во время учений пехотинцы отрабатывали тактические элементы оборонительного боя с последующим переходом в контрнаступление.

Мотопехотную бригаду в ходе оборонительного боя поддерживали: армейская авиация Сухопутных войск, авиация Воздушных Сил, подразделения ракетных войск и артиллерии. В учениях также задействовали подразделение «OPFOR» из состава одного из оперативных командований Сухопутных войск, которое действовало по стандартам НАТО.

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак и командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Сергей Попко наблюдали за действиями в обороне и проведением контратаки. Участник сборов продемонстрировали новейшие способы ведения боевых действий с учетом опыта, приобретенного в период проведения АТО/ООС, и тактики действий противника.

«В конце сбора начальник Генерального штаба Руслан Хомчак пообщался с командирами бригад. Офицеры выражали свои мысли по поводу тактики действий в оборонительном бою с учетом собственного опыта командования соединениями и частями при выполнении задач в АТО/ООС», - отмечает информагентство.

Напомним, что ранее на Николаевщине прошли учения Воздушных Сил ВСУ с масштабным применением авиации.