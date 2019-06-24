В Николаеве во дворе за бывшей гостиницей «Украина» хотят построить ТЦ – собственница части здания опасается, что это приведет к разрушению

В Николаеве по улице Центральной, 73-А, на территории внутреннего двора возле бывшего здания гостиница «Украина», планируют построить многофункциональный торговый центр. Жители ближайших домов и собственница части здания бывшей гостиницы Алла Ряжских выступили против этого, потому что часть здания гостиницы может разрушиться.

Об этом речь шла в понедельник, 24 июня, в ходе заседания земельной комиссии горсовета Николаева, передает корреспондент Преступности.НЕТ.

Так, собственница части здания бывшей гостиницы «Украина», где сейчас помещения сдаются в аренду, Алла Ряжских сообщила, что проводить строительство на этой территории нельзя, так как здание считается исторической постройкой, к тому же правое крыло здания находиться в неудовлетворительном состоянии и может разрушиться.

Алла Ряжских — Правое крыло здания находится в не совсем нормальном состоянии. Как повлияет масштабная стройка на состояние здания, это большой вопрос. Вопрос в том, как это будет строиться и будет ли это законно. На сегодняшний день управление культуры областного совета дает ответ, что любые телодвижения касательно земли и строительства - незаконны. Более того, Министерство культуры дает такой же ответ, - заявила она.

Кроме того, что по части здания идут трещины, Алла Ряжских сообщила, что под зданием находятся просадочные грунты первого типа из-за чего разрушение здания ускориться при строительстве.

Глава комиссии отметил, что данный земельный участок - это частная собственность. Ранее там планировали построить многоэтажный дом, однако, потом собственник участка поменялся.

Андрей Цымбал Главный архитектор города Андрей Цымбал акцентировал внимание на том, что пока известно только о намерениях построить на этой территории какой-то комплекс, однако проекта и других документов пока нет.

В свою очередь, проектировщик сообщил, что на земельном участке хотят построить многофункциональный торговый двухэтажный комплекс с паркингом на кровле здания на 60 мест.

— Этот объект по Генплану относиться к зоне общественной застройки, что говорит о наличии парковки. То что их сейчас там нет - это несчастье города Николаева. Заезд будет со стороны существующего въезда во внутридворовую территорию. Ни о каком подземном паркинге речи не идет, потому что в геологической справке указано, что здесь грунты просадочного типа. Планируется строительство свайного фундамента, без ударов, затапливаний и вибраций. Соответственно ни о каком влиянии на прилегающую застройку не может быть и речи, по крайней мере при устройстве фундамента, - отметил проектировщик.

В частности, он добавил, что перед тем, как преступят к каким-либо работам, то первым делом закажут обследование здания бывшей гостиницы.

Представитель интересов компании «Николаев-Юг-Плаза» акцентировал внимание на том, что без разрешения на строительства никакие работы начинать не будут.

В итоге, несмотря на опасения николаевцев, семь членов из девяти присутствующих согласовали проект решения об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка, целевое назначение которого изменяется, общей площадью 156 квадратных метров, за счет земель, находящихся в собственности ООО «НИКОЛАЕВ-ЮГ-ПЛАЗА», с «для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки» на «для строительства и обслуживания зданий торговли» по улице Центральной, 73-А. Стоит отметить, что по этому вопросу есть положительный вывод правления архитектуры.

Напомним, как ранее на женщину упал кусок бетона с фасада гостиницы «Украина».