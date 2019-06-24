В Николаеве мэрия отреагировала на обращения граждан и устроила рейд против «наливаек»

В Николаеве департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета проверил ряд «наливаек», где могут незаконно продавать алкоголь, материалы проверки передали полиции и фискальной службе.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента.

- Спасибо николаевцам за неравнодушие! Люди предоставили нам адреса «наливаек», где могут «из-под полы» продавать алкоголь. У нас продолжается бескомпромиссная борьба с такими «хмельными» заведениями, но просто физически невозможно осмотреть сразу все дворы в городе. Поэтому такая помощь значительно ускорила этот процесс. Всего за несколько дней мы обследовали 20 объектов. Некоторые из них находятся в таких уголках Николаева, о которых знают только жители соседних домов,- сказал директор департамента Андрей Ермолаев.

На этот раз специалисты отдела контроля и надзора за благоустройством провели рейдовое обследование еще 15 заведений: по улице Новостройной, 2, в районе школы №48, городской поликлиники №2, на рынке «Украина» и рядом с ним (улица 6-я Слободская), за остановкой «Водопроводная» (в сторону улицы Соборной); МАФы, на которые жалуются жители микрорайона Намыв (напротив рынка «Лазурный», рядом со школами №65 и 57, за супермаркетом «АТБ», во дворах у ФОКа).

«Их разрешительные документы на занятие земельных участков будут тщательным образом проверены и, в случае нарушений, будут приняты соответствующие меры в пределах компетенции департамента. Данные о вероятной незаконной деятельности передаются в полицию и Государственной фискальной службе», - сообщили в департаменте.

Напомним, что ранее в Николаеве демонтировали 25 незаконных точек продажи кваса.