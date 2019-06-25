Сторонники Филарета попытались захватить храм Рождества Христова в Одессе, - ПЦУ

Одесская епархия ПЦУ заявила, что сторонники Филарета попытались захватить храм и Епархиальное управление Одесской епархии.

Об этом говорится на странице Одесской епархии в Facebook.

Как говорится в сообщении, этой ночью группа людей, которые называли себя прихожанами храма Рождества Христового города Одессы попытались захватить как сам храм, так и Епархиальное управление Одесской епархии. Силами сотрудников Нацполиции, епархии и неравнодушных прихожан захват был остановлен, но «противостояние продолжается».

Сообщается, что захватом руководит Виталий Сеник, который теперь называет себя клириком Киевского Патриархата.

Напомним, как так называемый «поместный собор» Украинской православной церкви Киевского патриархата отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об автокефалии, изданный Константинополем. После этого глава ПЦУ лишил Филарета, почетного патриарха ПЦУ, прав на управление киевскими епархиями и монастырями.