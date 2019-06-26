Итоги работы николаевского «Центра эвтаназии животных»

Больше года назад на должность директора николаевского КП «Центр защиты животных» назначили Александра Голобродского. Он не скрывал своих взглядов на решение проблемы бездомных собак в многострадальном Николаеве и считал, что необходимо вводить безвозвратный отлов вместо ранее прописанного в программе метода «Отлов-Стерилизация-Возврат».

После его назначения я поехала на КП, чтобы пообщаться с ним и увидеть, как обстоят дела на предприятии. Тогда он рассказал, что понимает, что часть ответственности за проблему лежит на людях, которые не следят за животными, выбрасывая их на улицу и отпуская на «самовыгул».

«Он заверил, что теперь будет настаивать на введении бесплатного чипирования собак для малоимущих слоев населения, чтобы усилить контроль за путем попадания собак на улицу, так как проблема должна решаться комплексно».

О предоставлении льгот на чипирование и стерилизацию собак говорил и мэр города в 2017-м и 2018-м годах. Как видим, на сегодняшний день никаких действий для контроля за попаданием собак на улицу не было предпринято.

Заступив на должность, новый директор также уволил пресс-секретаря КП, так как, просмотрев страницу предприятия на Facebook, не нашел там информации касаемо пользы чипирования и стерилизации.

- ...я не увидел ничего, что пропагандировало чипирование, ничего, что пропагандировало бы стерилизацию, никаких мыслей о том, что нужно уговаривать людей, заставлять их работать с полицией, с прессой. Вот вся информационная деятельность заключалась в пристройстве собак, - говорил он.

Переходим на страницу КП на Facebook и видим, что их «новая» деятельность заключается «в пристройстве собак» и котов. «Ничего, что пропагандировало бы стерилизацию», ну и вы поняли. Помимо этого, Голобродский говорил о том, что предыдущее руководство так и не создало сайт предприятия. Как видим, под его руководством сайт за год так и не заработал.

Помимо этого, на новой должности он сразу поднял зарплату себе и еще нескольким сотрудникам. У предыдущего директора, при котором, по словам Голобродского, разворовывалось предприятие, была зарплата 10 555 гривен. Он поднял оклад до 13 469 гривен. В условиях предприятия, которое еле функционировало: автомобили стояли поломанные, клетки старые, крематорий не осматривали долгое время (да что там, даже розетки поменять не могли), это решение казалось не самым экономным.

Что касается работы КП в период «нового руководства», судить вы можете сами. С мая 2018 года по 16 апреля 2019 года ловцы предприятия отловили 584 собаки, из которых 175 пристроили, а 275 вернули на место отлова. В ответе на мой запрос указывается, что эвтаназию применили к 204 собакам. Судя по всему, в эту цифру входит ещё 70 собак, которые находились на КП со времен прежнего руководства.

В то же время в период с 1 мая 2018 года по 27 мая 2019 года на КП стерилизовали 304 собаки. Те же «Четыре лапы» в период с 6 по 31 августа 2018 года провели стерилизацию 413 собак. То есть за месяц они прооперировали больше животных, чем предприятие, обязанное это делать, за год.

Уже позднее, когда я попросила предоставить мне копии протоколов, в которых принималось решение об эвтаназии собак, выяснилось, что в предыдущем ответе они допустили опечатку. Теперь, по их данным, в период с 1 мая 2018 года по 16 апреля 2019 года они применили эвтаназию не к 204 собакам, а к 164. Опечатка в 40 собак.

Напомню, что в конце марта собака с признаками бешенства покусала 12 человек в Ингульском районе Николаева. 1 апреля Голобродский заявил, что всего они отловили 27 собак с подозрением на бешенство. Всего на КП, по официальным данным, убили 57 собак, у которых подозревали бешенство. Доказали только у одной.

Происходящее на предприятии объясняют тем, что «согласно действующему законодательству к бездомным собакам в Николаеве должна быть применена процедура регулирования численности методом эвтаназии».

Больше чем за год КП, судя по протоколам заседаний комиссий, применило эвтаназию к 212 собакам. В то же время в официальном ответе сначала речь идёт о 204-х собаках, а позже - о 164-х.

Нужно ли говорить о том, что за этот период гораздо больше собак появилось на улицах благодаря «самовыгульным» животным, выброшенным щенкам и беременные сукам, которых не стерилизовали? Часто ли вы видели директора КП на сессиях и комиссиях с требованием принять любую программу, чтобы работать в рамках закона и обеспечивать адекватную жизнедеятельность, как людям, так и животным?

Проезжая по городу, видите ли вы билборды с призывами взять бездомную собаку? Может быть вам в почтовый ящик положили листовку с таким призывом? Или вы можете зайти на сайт, где красиво сфотографированы обитатели КП, которым ищут новый дом? Я молчу уже о том, что «Центром защиты животных» у нас руководит человек, который призывает этих самых животных усыплять.

Неоднократно в пример николаевцам приводятся «заграницы», в которых «всё по-другому», а собак «усыпляют через месяц, если не находятся новые владельцы». Только мало кто задумывается о том, что в других странах с детства людям прививается ответственное отношение к животным и они знают, что за противоправные действия им выпишут немалый штраф. В приютах там не сидит такое количество собак, потому что брать беспородных животных - модно, потому что коробки с щенками не подбрасывают во дворы каждый день.

Потому что «как заграницей» начинается с ответственных руководителей и системы штрафов, с просвещения людей, которые до сих пор считают, что гулять с собакой без поводка - это нормально, как и нормально сводить собак, «чтобы их порадовать», но никак не с эвтаназии здоровых и живых собак, которым просто не повезло родиться в этом городе.

Вместо того, чтобы устранить причину проблемы бездомных собак, КП занимается устранением последствий. Причем устранением абсолютно нецивилизованным.

Грустно то, что для действительно эффективного решения этого вопроса необходимо, чтобы сошлось слишком много факторов. Помимо самого главного - волевого руководителя, который будет решать проблему комплексно и разумно, необходима поддержка депутатского корпуса и проявление понимания со стороны николаевцев. Пока что, как видно, наш город к этому не готов. Возможно все изменится, если вместо разжигания ненависти и нагнетания и без того наболевших вопросов, их начнут методично решать, ориентируясь на цивилизованный мир.