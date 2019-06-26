Дороги, мусор и бездомные животные: Жители Николаева назвали главные проблемы города

Жители Николаева считают, что главными проблемами города являются плохое состояние дорог, загрязненность города и бездомные животные.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса проведенного «Центром аналитических исследований».

Так, большинство николаевцев считают, что главной проблемой города является плохое состояние дорог и межквартальных проездов (68,6%). Также кроме дорог важными городскими проблемами по мнению николаевцев являются такие проблемы как загрязненность города и вывоз мусора (28,3%), бездомные животные (26,2%), безработица (15,6%), уличная преступность (14,8) и общественный транспорт (14,4%).

Главными проблемами на всеукраинском уровне по мнению николаевцев являются война на Донбассе (57,4%), высокие тарифы на коммунальные услуги (44,8%), низкий уровень зарплат и пенсий (32,4%), инфляция (24,8%), высокая стоимость медицинских услуг (24,5%) и коррупция в центральной власти (17,5).

Справка: Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9. Данное социологическое исследование проводилось с 1 по 15 июня по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований» в Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – наивысший рейтинг у «Слуги народа».Также более 85% жителей Николаева поддерживают роспуск Верховной Рады.