Мэр Николаева заявил, что экс-милиционера Козлова назначил главой КОПа на три месяца для проведения финаудита

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что назначил экс-милиционера Геннадия Козлова начальником Комбината по организации общественного питания в учебных заведениях Николаева сроком на три месяца. Его главное задачей будет проведение финансового аудита.

Об этом мэр заявил во вторник, 25 июня, в ходе заседания 52-й сессии горсовета.

Как известно, 21 июня, Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал заявление о назначении экс-милиционера Геннадия Козлова начальником КОПа.

— Тот руководитель, который сегодня исполняет обязанности, его назначил я. Контракт я подписал на три месяца, это человек, который работал с финансами и экономической безопасностью, его главная задача провести финансовый аудит предприятия, - заявил мэр.

При этом он отметил, что на сегодняшний день он не переживает за качество питания, потому что есть наблюдательный совет, который следит за качеством.

— Я больше переживаю за другой вопрос. В прошлом году, когда КОП выиграл тендер (на предоставление питания в школах и детсадах, - ПН), в тендерных условиях не учли изменения, которые произошли: повышение стоимости электроэнергии и увеличение минимальной зарплаты. Хочу напомнить, что ежегодно летом сотрудники работали на полставки, сейчас они получают зарплату за 8 часов работы. А это значит, что где-то по октябрь нам придется дофинансировать предприятие или проводить дополнительный тендер. В том числе, одна из главных задач, которая стоит у нового руководителя, это разобраться с этим вопросом, - отметил Александр Сенкевич.

Также он добавил, что Геннадий Козлов должен будет предоставить всю полученную инфомрацию депутатам, рассказать о проблемах, которые были ранее и тех, которые есть сейчас, а также проследить их системность.

В частности, мэр считает, что проблемы с КОПом возникают не из-за их руководителей, а из-за системы в которой работает комбинат. Помимо этого он акцентировал внимание на том, что никого увольнять или что-то урезать не планируется, а также попросил общественников не пиариться на теме питания.

Отметим, что, что глава «Социал-Демократической партии» утверждает, что Геннадий Козлов – ставленник Дмитрия Коссе, которого называют главным «смотрящим» городского головы Александра Сенкевича.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. Эти обыски привели к «маргариновому скандалу» - в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, и которое предназначалось для поставок в школы, доля молочных жиров составляла менее одного процента.

14 мая Заводский райсуд Николаева избрал подозреваемому в служебной халатности директору КОПа Новоторову меру пресечения в виде личного обязательства. 24 мая Новоторова опять отстранили с должности директора.

После скандала Глеб Новоторов дал интервью изданию «Преступности.НЕТ» в котором утверждал, что ситуация с поставками маргарина вместо масла является «наигранной» и направлена на то, чтобы «выжить» его с предприятия. В то же время руководители компаний ООО «Прод-Юг», ООО «Айскомпани» и ООО «Сонед», с которыми и.о. директора КОПа Леонид Мурашов разорвал контракты, также в интервью «Преступности.НЕТ» заявляют о том, что ситуация специально разыграна КОПом и старым поставщиком продуктов ООО «Николаевмолпром», который не захотел уступать свое место. В свою очередь, секретарь городского совета Татьяна Казакова выступила категорически против экс-директора комбината общественного питания Глеба Новоторова, назвав его «клещом» и заявив, что он «слил» предприятие.