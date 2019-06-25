«Четкая позиция»: Минобразования не будет отдавать Николаеву «Трудовые резервы», которые ранее передали «могилянке»

Министерство образования Украины не намерено отдавать имущественный комплекс Дворца культуры «Трудовые резервы», который расположен в микрорайоне Соляные, на баланс города Николаева.

Об этом первый вице-мэр Владимир Крыленко сообщил во вторник, 25 июня, в ходе заседания сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, чиновник сообщил, что на прошлой неделе был в командировке в Киеве по этому вопросу, в ходе которой стало понятно, что Министерство не хочет отдавать городу этот спорткомплекс, который они ранее передали ЧНУ имени Петра Могилы.

— Есть решение сессии - согласие на принятие в собственность города. Мэр подписал письмо и подложил это согласие. В тоже время, позиция Министерства четкая, они передали его (комплекс «Трудовые резервы», - ПН) в оперативное управление университету (ЧНУ имени Петра Могилы, - ПН) и не хотят менять свое решение. Замминистра Греба, ссылаясь на министра, заверил, что коллектив и дети, которые там занимаются ничего не потеряют, - заявил вице-мэр.

Кроме этого, Владимир Крыленко отметил, что из министерства приехали чиновники, которые проверят и решат проблемы комплекса.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что вопрос по передаче «Трудовых резервов» городу решится, когда депутаты согласятся передать недострой на улице 3-я Слободская ЧНУ имени Петра Могилы.

— Нужно сделать такой exchange (обмен, – ПН), - подытожил мэр Сенкевич.

Напомним, в мае 2014 года уже шли разговоры о том, чтобы отдать «могилянке» этот спортивный комплекс, однако тогда против выступили спортсмены, тренеры, а также воспитанники спортшкол, которые занимаются во Дворце. После этого Леонид Клименко отказался от этой идеи.

При этом, в мае 2019 года Министерство образования Украины передало в оперативное управление ЧНУ имени Петра Могилы имущественный комплекс Дворца культуры «Трудовые резервы», который расположен в микрорайоне Соляные.

В частности, 6 июня, на земельной сессии Николаевского горсовета к депутатам обратился директор ДЮСШ №1, которая входит в комплекс Дворца спорта «Трудовые резервы» Константин Васильев и попросил сберечь комплекс и забрать его на баланс города Николаева. Что в итоге и согласовали депутаты горсовет.