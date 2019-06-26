Создатель USB объяснил, что разъем на флешках сделали «неудобным» из соображений экономии

Американский инженер Аджай Бхат, один из создателей USB, в интервью изданию NPR объяснил, почему разъём создали несимметричным. Он признал, что это «самое большое неудобство».

Об этом сообщает «Tjournal».

Раздражающая несимметричность разъёма даже породила мем «парадокс USB»: чтобы вставить флешку, её приходится переворачивать дважды.

Инженер рассказал, что симметричность разъёма сделала бы технологию в два раза дороже, поскольку пришлось бы использовать дополнительные провода и микросхемы. Разработчики рассматривали вариант с круглым разъёмом, но посчитали, что такое решение усложнило бы ситуацию.

- Оглядываясь назад и основываясь на нашем опыте, конечно, мы должны были сделать это проще, - отметил Бхатт.

Но вместо увеличения стоимости производства, разработчики решили сделать технологию дешёвой.

- У нас ушло время на то, чтобы доказать, что без этой технологии нельзя обойтись, - вспомнил он.

Разработчикам удалось убедить крупных производителей компьютеров использовать стандарт: в 1998 году Apple представила первые iMac c USB-портами. Сейчас USB используется повсеместно. В 2014 году некоммерческая организация USB Implementers Forum представила альтернативу USB – технологию USB-C c двухсторонним разъёмом.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская компания «Huawei» потеряет $30 миллиардов из-за санкций США.