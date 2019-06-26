Альтернатива не/возможна?: как в Николаеве появился первый «мурал» и почему он вызывает вопросы

В наше время очень сложно понять, что может называться муралом, а что – нет. Теоретически, это просто рисунок на стене, и первые «муралы» – это наскальные «записки» первобытных людей. Да, у этого слова, к сожалению, нет узкого определения, как и у слов «инсталляция», «перформанс» и многих понятий из сферы современного искусства. Это позволяет несправедливо уравнять в ценности прекрасное с тем, что имеет откровенно сомнительное качество. В Николаеве из-за минимального распространения современной арт-культуры, такая ситуация встречается часто.

На минувших выходных в центре Николаева появился огромный рисунок с мотивационной цитатой Махатмы Ганди. Студенты Украинской академии лидерства представили его как первый мурал в городе. Сложно спорить, подобного масштаба картинки на стене действительно еще не было. Однако, история и результат его появления вызывает много вопросов, даже если не брать во внимание размышления об эстетичности нарисованного. Я предлагаю вспомнить, как и для чего появился этот мурал, и подумать, почему альтернативу реализовать было бы проблематично.

Уклонение от изначальной концепции. Идея создания первого мурала в городе родилась во время традиционного тренинга по проектному менеджменту в николаевской ячейке Украинской академии лидерства. Проект получил название «Малюй Миколаїв», и у него появилась страница в Instagram, которую на протяжении полугода так и не удалось раскрутить для вовлечения большой аудитории николаевцев в эту тему. Инициаторы запустили конкурс, в рамках которого люди могли прислать собственные эскизы для мурала на тематику отношений между людьми, кино, искусства и литературы. Он длился всего две недели – с 15 по 29 января. Из 15 предложенных рисунков удалось определить победителя. Им оказался автор изображений улыбающегося темнокожего ребенка и мужчины с женщиной, страсти между которыми бурлят «как вода в кипящем чайнике».

Вот только обещанного опроса в сети, по результатам которого был избран лучший рисунок, так и не было. Как был избран победитель – не ясно. Но, в марте, по непонятным причинам, студенты отказались от своей изначальной концепции и перепоручили проектирование и создание рисунка художникам из Одессы – творческой студии M97Project. Победителю конкурса эскизов пообещали встречу с муралистами для обсуждения перспективы реализации эскиза в жизнь.

Не/свобода творчества. Куратор проекта Денис Дьяков, 18-летний парень из Ужгорода, уверяет, что все полученные рисунки были действительно ценны. Но, после долгих раздумий и переговоров УАЛ-овцы пришли к выводу, что в николаевских реалиях недостаточно хорошего рисунка, он также требует глубокого смысла. Поэтому, рисунок исполнил одесский художник.

— У нас кожного року змінюються студенти. Я подумав, що буде круто залишити після себе нотку того, що я у Миколаєві, наприклад, вважаю правильним. Що зміною може бути кожен, а мурал буде не тільки красотою, а і мотивацію для когось, – сказал он.

Со времени окончания конкурса информация о том, что же будет нарисовано на стене, и на какой именно стене, хранилась за «семью замками». Подписчики страницы проекта так и не проголосовали за понравившейся рисунок, и не узнали, что от изначальной концепции создатели мурала отказались, а под полотно все же была выбрана стена по адресу Соборная, 14.

За три недели до открытия, которое планировалось провести еще в начале весны, с NikLife в УАЛ поделились, что изобразят одного условного лидера, который будет проговаривать фразу «Будь тією зміною, яку хочеш бачити в світі». Но по итогу человечков на картине оказалось четверо, а цитата индийского политического деятеля просто разместилась в углу стены. Куратор проекта рассказал, что идея подачи преимущественно принадлежит студии граффити M97Project. Ее представители поведали абсолютно обратное:

— Нет. У нас была ограничена свобода творчества. Были четкие условия, которые мы должны были выполнить.

Эстетическая составляющая. Сам рисунок представляет собой изображение (8х12 метров) силуэтов четверых людей, которые следуют своим собственным убеждениям и увлечениям. По задумке, их взгляды на мир отличаются, но каждый из них мечтает изменить его в лучшую сторону. Философского подтекста картинке добавила цитата известного политического индийского деятеля Махатмы Ганди. В сети стали точиться споры на тему эстетики картинки. Некоторыми даже предполагается, что уровень рисунка – это школьная столовая.

Безусловно, сколько людей – столько и мнений. Но, объективно, картинку, герои которой очень похожи на стандартные фигурки из Word, сложно сравнить с произведениями стрит-арта в столице и за рубежом.

Лично мне хочется подписаться под словами николаевского фотографа, режиссера и журналиста Евгения Цымбалюка:

«От того, что там большими буквами цитата великого человека, еще и с подписью, рисунок не становится более значительным или более удачным. Все, кому не лень гуглить, могут вбить mural в поиск и попытаться определить закономерность. Она простая, ни глаза, ни эмоции вам не соврут, в отличие от разных пресс-релизов и кураторских концепций. Мурал, прежде всего, поражает. Размер используется не просто для физического увеличения объекта, сам объект, сюжет, композиция выбираются таким образом, чтоб в итоге эта форма надвигалась на тебя, как тень великана. И ты, хрупкий, маленький прохожий, трепетал бы перед ней с открытым от удивления ртом. Перед ее величием, перед распахнутой дверью в потустороннее, в запредельное, какое трудно вообразить, не встреться с ним за углом серого города. Мурал поглощает. По нему путешествуешь, как по карте, открывая новые уголки, а не тупо пробегаешь глазами, как по иконкам рабочего стола. В итоге, с одной стороны, надо бы радоваться, что в городе случаются те, кто не боится его преображать. буквально: брать и делать. С другой, надо всегда отдавать себе отчет: если в твоих руках есть ресурс, это еще не значит, что у тебя есть вкус, или достаточная концентрация креатива к крови, или чутье. Для этого нужно привлекать посторонних людей. с коллаборацией нужных людей в Николаеве по-прежнему сложно».

Коммерческий фактор. В углу рисунка его создатели посчитали уместным указать всех партнеров проекта. Это, предсказуемо, портит впечатление от картинки. Одним из таких стал «8 причал», владелец которого, Николай Капацина, выделил из своей собственности стену для изображения на ней «мурала». Остальные лица – художники, магазины с понадобившимися материалами, и, собственно, Украинская академия лидерства.

— Для нас важливо розуміти, що в Україні відбувається дуже багато змін, і є люди, які виступають допоміжними чинниками в тому, щоб ці зміни відбувалися, – объясняет такой поступок Денис Дьяков.

Сам рисунок был нанесен на стену в течении трех дней. В целом на него было потрачено 25 тысяч гривен.

Что меня смущает. Как и многие решения по изменению городского пространства, решение о том, что будет нарисовано на огромной стене в центре Николаева, было принято без обсуждения с жителями города. Для него потребовалось около полугода, и за это время идеи постоянно сменяли одна другую.

Как мне кажется, проект Украинской академии лидерства не мог не найти реализации. Данная организация имеет позитивный имидж по всей стране и за ее пределами, а на ее популярности легко получить свою долю «пиара». Сомневаюсь, что другая бы группа людей смогла так же легко создать мурал в центре города, с понятием которого в нашей местности не знакомы.

Ранее в своем материале «Почему в Николаеве нет муралов» я уже выяснила, что любые картинки на зданиях остаются вне закона. Самовольно изменённый фасад здания может стать причиной разбирательства и впоследствии – штрафа. На изменение внешнего вида фасада здания необходимо получить согласование от собственника стены, а найти «смельчака» очень трудно. Творческим личностям очень трудно дается груз бюрократии в виде презентации эскизов и документальных соглашений на рисунок. Поэтому, до своей цели украсить дом доходят не все. Да и художников, заинтересованных в этом и имеющих опыт в высотных работах, в городе почти нет.

Что немаловажно, любой объект городского пространства – дорожный знак, табличка с названием улицы, памятник и рисунок на стене – имеют символическую нагрузку. Подобные объекты можно и нужно трактовать как маркеры городского пространства. Так, городской текст создает объективный образ города и конструирует определенные практики, представления, нормы пребывания в городе, создает измерение городского пространства. Частью этого текста есть и муралы. Соответственно, важными функциями муралов, кроме повышения привлекательности пространства, является создание новых пространственных ориентиров и влияние на настроения людей. Ввиду, этого, имея весь необходимый ресурс, для создания первого мурала в городе, студентам Украинской академии лидерства, стоило приложить больше усилий, приобщить к этому больше экспертов и творческих людей, а также наладить коммуникацию с рядовыми представителями общества, которым теперь предстоит лицезреть этот рисунок в центре города.