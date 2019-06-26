Больше чем за год на николаевском КП «Центр защиты животных» усыпили 212 собак – у 57 из них подозревали бешенство

В Николаеве в период с мая 2018 года по 16 апреля 2019 года коммунальное предприятие «Центр защиты животных» применило эвтаназию к 212 собакам.

Об этом идёт речь в персональном блоге Людмилы Жерновской.

В ответах на журналистские запросы говорится, что за этот период ловцы предприятия отловили 584 собаки, из которых 175 пристроили, 275 вернули на улицы, а к 204 собакам применили эвтаназию. Отмечается, что в их входит ещё 70 собак, которые находились на КП со времен прежнего руководства. В период с 1 мая 2018 года по 27 мая 2019 года на КП стерилизовали 304 собаки.

«Те же «Четыре лапы» в период с 6 по 31 августа 2018 года провели стерилизацию 413 собак. То есть за месяц они прооперировали больше животных, чем предприятие, обязанное это делать, за год. Уже позднее, когда я попросила предоставить мне копии протоколов, в которых принималось решение об эвтаназии собак, выяснилось, что в предыдущем ответе они допустили опечатку. Теперь, по их данным, в период с 1 мая 2018 года по 16 апреля 2019 года они применили эвтаназию не к 204 собакам, а к 164», - говорится в блоге.

Как известно, в конце марта собака с признаками бешенства покусала 12 человек в Ингульском районе Николаева. 1 апреля директор КП Александр Голобродский заявил, что всего они отловили 27 собак с подозрением на бешенство.

«Всего на КП, по официальным данным, применили эвтаназию к 57-ми животным, у которых подозревали бешенство. Подтверждение заболевания опубликовали только по одной собаке. Происходящее на предприятии объясняют тем, что «согласно действующему законодательству к бездомным собакам в Николаеве должна быть применена процедура регулирования численности методом эвтаназии», - отмечает она.

Отмечается, что больше чем за год КП, судя по протоколам заседаний комиссий, применило эвтаназию к 212 собакам. В то же время в официальном ответе сначала речь идёт о 204-х собаках, а позже - о 164-х.