Больше чем за год на николаевском КП «Центр защиты животных» усыпили 212 собак – у 57 из них подозревали бешенство

В Николаеве в период с мая 2018 года по 16 апреля 2019 года коммунальное предприятие «Центр защиты животных» применило эвтаназию к 212 собакам.
Об этом идёт речь в персональном блоге Людмилы Жерновской.
В ответах на журналистские запросы говорится, что за этот период ловцы предприятия отловили 584 собаки, из которых 175 пристроили, 275 вернули на улицы, а к 204 собакам применили эвтаназию. Отмечается, что в их входит ещё 70 собак, которые находились на КП со времен прежнего руководства. В период с 1 мая 2018 года по 27 мая 2019 года на КП стерилизовали 304 собаки.
«Те же «Четыре лапы» в период с 6 по 31 августа 2018 года провели стерилизацию 413 собак. То есть за месяц они прооперировали больше животных, чем предприятие, обязанное это делать, за год. Уже позднее, когда я попросила предоставить мне копии протоколов, в которых принималось решение об эвтаназии собак, выяснилось, что в предыдущем ответе они допустили опечатку. Теперь, по их данным, в период с 1 мая 2018 года по 16 апреля 2019 года они применили эвтаназию не к 204 собакам, а к 164», - говорится в блоге.
Как известно, в конце марта собака с признаками бешенства покусала 12 человек в Ингульском районе Николаева. 1 апреля директор КП Александр Голобродский заявил, что всего они отловили 27 собак с подозрением на бешенство.
«Всего на КП, по официальным данным, применили эвтаназию к 57-ми животным, у которых подозревали бешенство. Подтверждение заболевания опубликовали только по одной собаке. Происходящее на предприятии объясняют тем, что «согласно действующему законодательству к бездомным собакам в Николаеве должна быть применена процедура регулирования численности методом эвтаназии», - отмечает она.
Отмечается, что больше чем за год КП, судя по протоколам заседаний комиссий, применило эвтаназию к 212 собакам. В то же время в официальном ответе сначала речь идёт о 204-х собаках, а позже - о 164-х.
Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что две программы по обращению с бездомными животными депутаты горсовета будут принимать после Нового года. Однако ранее, он заявлял, что накануне Нового года на сессию вынесут две программы по обращению с животными: разработанная зоозащитниками, которую внесла депутат Лариса Веселовская, и от КП «Центр защиты животных». Голосование по этому вопросу будет тайным, чтобы депутаты потом не подвергались нападению со стороны зоозащитников и тех, кто выступает за безвозвратный отлов.
Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.
А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.
Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.
Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.
Позже, директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что программы по обращению с бездомными животными в городе Николаеве в сессионный зал вынесут не раньше середины февраля.
В частности, 25 апреля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после майских праздников, на следующем заседании сессии горсовета депутаты рассмотрят две программы по обращению с бездомными животными. Однако, этого не произошло.
И 7 мая, члены комиссии по вопросам ЖКХ согласовали обращение к городскому голове Александру Сенкевичу, чтобы на ближайшее заседание сессии вынесли две программы по обращению с бездомными животными в городе.
Позднее мэр Николаева заявил, что на сессию вынесут ещё одну программу по бездомным собакам, которая не предусматривает убийство здоровых животных.