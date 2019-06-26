Оперативники составили на мэра Южноукраинска админпротокол – Пароконный не сообщил о конфликте интересов при выплате себе денег за вынужденный прогул

Виктор Пароконный Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции Украины составили в отношении Южноукраинского городского главы Виктора Пароконного административный протокол о совершении коррупционного проступка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Нацполиции.

Как известно, депутаты Южноукраинского городского совета отправили в отставку мэра Виктора Пароконного на сессии 7 июня 2018 года. Позже он подал в суд иск на решение депутатов Южноукраинского горсовета. В результате это решение суд признал незаконным, а также постановил взыскать с исполкома 226 тысяч гривен заработной платы за вынужденный прогул с 8 июня 2018 года по 21 февраля 2019 года. К этому исполком должен был возместить Пароконному 28 тысяч гривен средней заработной платы за один месяц.

Речь идет о том, что Пароконный подписал распоряжение о выплате себе денежных средств за вынужденный прогул и вынес его на рассмотрение соответствующей комиссии горсовета. Депутаты это согласовали и вынесли вопрос на сессию, где он был поддержан, в том числе за него проголосовал и сам Пароконный.

В действиях мэра Южноукраинска оперативники усмотрели коррупционный проступок, поскольку не сообщил о конфликте интересов при рассмотрении этого вопроса на комиссию.

В результате Пароконному вручили соответствующий административный протокол.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. После этого, против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов.

Сам же мэр Южноукраинска Виктор Пароконный, в ответ на все это заявил, что его семью запугивают и он намерен распустить горсовет.

После отставки Пароконный заявил, что считает свое увольнение «заказом» АЭС и местного бизнесмена.