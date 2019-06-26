НЕВЕСЕЛЫЙ ВЛАДИСЛАВ или «Бегущий депутат»

Знакомьтесь - Невеселый Владислав кандидат в народные депутаты на выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №131 на внеочередных выборах Украины 21 июля 2019.

Об этом сообщает ЦИК .

Менее года назад Депутат Николаевского областного совета Владислав вошел в десятку лучших спортсменов на Чемпионате мира по ультратриатлону, который состоялся 24-26 августа в литовском городе Паневежисе. Он стал первым украинцем, который проплыл 8 км., проехал на велосипеде 360 км., 84 пробежал и все это за 27 часов без сна и отдыха. Сейчас в его жизни начинается новый старт.

- Забег будет интересным ,веселым и закончиться Невеселым - обращается к свои избирателям Владислав в своем видеоролике, который набрал рекордное количество просмотров 12 тис. всего за несколько дней в сети.

- Что стимулирует такую ​​активность? – спросили у Владислава его избиратели.

- Конечно, высокий стимул - мои доброжелательный отношения с избирателями, их доверие. А также, возможно, это и НЕ совсем скромно, мне приятно, что я смог помочь многим людям поверить в собственные силы, поддержал их и вдохновил на воплощение своих идей в жизнь. Я верю, что в Украине пора, когда нужны не только новые лидеры, но и новые подходы для перезагрузки в государстве. Потому что человек может быть новой, но если она будет играть по тем правилам, по которым играли до того, ничего не изменится. Поэтому моя цель создания условий для самореализации людей и формирование причин, чтобы оставаться жить и работать в своей стране!\

Что удалось сделать за четыре года Вам как депутату?

- Депутатский мандат предоставил мне определенные полномочия. В облсовете я член постоянной депутатской комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи, молодежи и спорта. В 2017 году инициировал программу «Моя школа», задача которой улучшить условия обучения школьников в образовательных учреждениях, а также внедрить в образовательный процесс инновационные практики. Сейчас поддерживаю реализацию этой программы: за предыдущие два года, 2017-2018, при моем участии в учебных заведениях Вознесенская было реализовано 44 проекта на общую сумму 2 миллиона 200 тысяч гривен. Не стою в стороне спортивных соревнований - помогаю в их организации и сам участвую.

Результаты проделанной работы за последние 4 года, а также 5 направлений предвыборной программы кандидата в депутата Невеселый Владислав , мы детально опишем в следующих статьях.