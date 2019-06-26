Николаевские патрульные уверяют, что реагируют на парковку автомобилей на Соборной – в день выписывают по 10-15 постановлений

Фирма, которая проводит работы по замене коллектора на улице Адмирала Макарова, пообещала установить дополнительные ограждения перед перекрестком с Соборной, чтобы минимизировать количество нарушителей, которые паркуют автомобили на пешеходной зоне.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Как известно, в Николаеве на участке пешеходной улицы Соборной, в районе её пересечения с улицей Адмирала Макарова вот уже несколько дней постоянно паркуются автомобили. На участке от проспекта до улицы Адмирала Макарова постоянно находится около 10 машин. Пешеходам мешают не только припаркованные авто, но и то, что водители разворачиваются и сдают назад на центральной аллее – из-за этого есть риск попасть под машину.

В патрульной полиции заверили, что на данный момент этот участок дороги является приоритетным из-за резко возросшего количества нарушителей. При наличии незадействованных по другим вызовам экипажей, на этом участке проводится работа с водителями, которые паркуют свои транспортные средства на пешеходной зоне. Каждый день в отношении них патрульные выписывают 10-15 постановлений за нарушение правил стоянки транспортных средств.

В связи с этим управление патрульной полиции в Николаевской области обратилось к подрядчику с убедительной просьбой установить дополнительные ограждения с соответствующими знаками по улице Адмирала Макарова непосредственно перед самим пересечением с Соборной. В свою очередь, фирма пообещала в течение 2-3 дней данный вопрос решить.

Отметим, что работы связанны с заменой коллектора.