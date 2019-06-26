«Это прискорбно. Отопительный сезон может быть сорван», – Дятлов о провальном голосовании за прием ТЭЦ на баланс Николаева

Глава фракции «Оппозиционный Блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов назвал прискорбным тот факт, что депутаты не смогли вернуть в повестку дня вопрос касательно принятия в коммунальную собственность города государственного пакета акций «Николаевской ТЭЦ». И отметил, что с отопительным сезоном могут быть проблемы.

Об этом он заявил в среду, 26 июня, в ходе заседания сессии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, изначально депутат попросил городского голову Александра Сенкевича вернуть данный вопрос в повестку дня, так как вчера он не набрал нужного количества голосов. В частности, он напомнил всем присутствующим о КП «Николаевоблтеплоэнерго», у которого были финансовые проблемы, но город все равно забрал его себе на баланс.

— Я бы хотел напомнить, что в начале нашего созыва «Облтеплоэнерго» было областным коммунальным предприятием, которое в 2016 году столкнулось с колоссальной проблемой задолженности зарплат, и тогда мы, депутаты, выделили около 10 миллионов гривен. Выплатили заработную плату, спасли предприятие и дали возможность горожанам получить тепло. Если бы мы этого не сделали, то от коммунального предприятия осталось бы столько, сколько от кинотеатра «Искра», который до сих пор находится в коммунальной собственности области, - напомнил депутат.

В частности он отметил, что ситуация с ТЭЦ такая же как и с облэнерго в 2015-2016 году, и заявил нельзя отвернуться от людей, которые работают на ТЭЦ.

— И отвернутся от предприятия, где работают наши люди, которое обслуживает 30-40% потребителей города Николаева, было бы преступлением. Я понимаю, что в зале не большая явка. Я бы просил вас, Александр Федорович ещё раз вернутся к вопросу ТЭЦ. Давайте дадим надежду этим людям, что городская громада не даст возможности приватизировать и разграбить предприятие, и оно будет все таки находится в нашей коммунальной собственности. Если бы мы не приняли в 2016 году «Облтеплоэнерго», то отопительный сезон мог бы быть сорван, уже нужно готовится к новому отопительному сезону, - заявил Игорь Дятлов.

В итоге, депутаты трижды пытались внести вопрос в повестку дня, однако все попытки были не результативными.

Игорь Дятлов напоследок отметил, что не завидует Александру Сенкевичу, так как ему придется готовить город к отопительному сезону и с этим могут возникнуть проблемы.