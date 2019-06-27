Николаевский бизнесмен Павлов рассказал молодежи, как с помощью одного списанного токарного станка можно построить целый завод

Руководитель ООО «Магистраль-Юг» и основатель Николаевского тепловозоремонтного завода Игорь Павлов на бизнес-встрече с нынешними и будущими николаевскими предпринимателями, которая состоялась в областном центре занятости, рассказал молодежи о том, как начинал строить свой завод и какими качествами надо обладать, чтобы стать успешным предпринимателем.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Игорь Павлов поделился с участниками бизнес-встречи тремя главными составляющими успеха.

– Надо ставить перед собой цель и упрямо идти к ней, преодолевая трудности. Надо любить дело, которым занимаешься. Только тогда придет успех. Больше двадцати лет назад без всяких связей и блата я занялся организацией завода по ремонту, модернизации и обслуживанию тепловозов, узлов и агрегатов ж/д техники, судов и катеров, имея в наличии всего один списанный на металлолом токарный станок. Тогда на поддержку бизнеса никаких денег государство не выделяло. Но личный энтузиазм, настойчивость и коллективный труд сделали свое дело. Сейчас на заводе около четырех десятков различных станков и другого высокоточного оборудования, на которых работают настоящие профессионалы своего дела. Не случайно «Магистраль-Юг» занимает лидирующие позиции во всеукраинских рейтингах», – подчеркнул Игорь Павлов.

В пресс-службе бизнесмена отметили, что цель бизнес-встречи под объединяющим призывом «Вместе к успеху» была достигнута. В очередной раз центр занятости привлек внимание общественности к важности развития малого и среднего бизнеса в николаевском регионе.